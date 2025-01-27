Хіт зі спірною репутацією: чому найуспішніший в історії фільм Netflix рознесли критики

Критики сходяться на думці, що навіть такому зірковому складу не вдалося врятувати фільм із посереднім сюжетом.

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Комедійний бойовик американського режисера та сценариста Роусона Маршалла Тербера ("Ми — Міллери" та "Півтора шпигуна") став справжнім явищем за всю дев'ятирічну платформу стримінгового сервісу Netflix. Фільм, який став лідером серед найпопулярніших на платформі (230,9 млн переглядів / 454,2 млн годин перегляду на Netflix) демонструє "нещасні" 37% свіжості на агрегаторі Rotten Tomatoes та розгромні відгуки критиків. Що не сподобалося критикам, розбирався Фокус.

"Червоне повідомлення" прямує за найкращим профайлером ФБР Джоном Гартлі (Дуейн Джонсон). Інтерпол видає йому Червоне повідомлення — ордер найвищого рівня на полювання і упіймання найрозшукуванішої у світі людини на прізвисько "Єпископ" (Галь Гадот), яка спеціалізується на крадіжці творів мистецтва. Не дивно, що глобальні пошуки приводять його в епіцентр чергового зухвалого пограбування, де він змушений співпрацювати з найвидатнішим у світі злодієм творів мистецтва Ноланом Бутом (Раян Рейнольдс), щоб разом вийти на слід "Єпископа". Яким же було здивування Гартлі, коли він зрозумів, хто насправді є грізним лиходієм. Глядачі поринають у захопливу подорож усією планетою з безліччю інтриг і викриттів.

Трейлер фільму "Червоне повідомлення"

Попри закручений сюжет і зоряний каст, кінооглядачі абсолютно не вражені.

"Найгірше, що можна написати про "Червоне повідомлення", це те, що він має чудовий вигляд на ноутбуці, і більший екран нічого б до нього не додав", — зазначає Зак Янгс у своєму огляді на

InSession Film.

За його словами, це "доволі посередня комедія-бойовик, у якій три найбільші зірки світу роблять усе можливе, щоб зачарувати вас і підкорити".

"Творці фільму поняття не мали, що вони роблять, або що фільм має поганий вигляд. Проте "Червоне повідомлення" зроблено грамотно і навмисно. Це те, чого ви очікуєте від реклами автомобіля посеред сцени погоні і натяку на більш захопливий світ джентльменів, які займаються крадіжкою творів мистецтва, але насправді цього так і не відбувається", — категоричний автор.

Стівен Прокопі згоден зі своїм колегою. У колонці для Third Coast Review він іронізує, що творці фільму думали, що помістивши трьох мегазірок в один кадр, отримають справжнє диво. Однак сюжет вимагає чогось розумнішого, і навіть суперзірки Голлівуду не можуть витягнути посередню постановку.

"Гроші можуть купити вам гучні імена, щоб ваш фільм став топовим, і вони можуть купити вам каскадерські команди і чарівників ефектів на кілька днів, але вони не можуть купити якісний матеріал для будь-якого з цих елементів, щоб працювати в ньому. У цих акторів є харизма, чарівність і зовнішність, у цьому не можна заперечувати. Але поміщаючи їх у цю роздуту, бездушну постановку, ви перетворюєте їх на манекенів, що розмовляють, або воскові фігури, які влаштовують виставу. Фільм не просто поганий, він прісний і безхребетний", — підсумував Прокопі.

Метт Пейс назвав "Червоне повідомлення" чимось середнім між "Скарбом нації" для підлітків і "Місія нездійсненна" на легкому рівні складності.

"Фільм трохи нудний і трохи дратівливий, але невимогливий — це не те саме, що низькопробний, і стерпна розвага теж має свій спектр. Те, що вам не потрібно знову вирушати в дорогу, не означає, що перший раз був марним".

Девід Фір із Rolling Stone резюмує:

" У всьому цьому є щось неймовірно гнітюче, від марної трати дорогоцінних ресурсів екранних талантів до відчуття, що ви спостерігаєте останній подих вікової формули. Це як дивитися на яскраву, блискучу епітафію протягом двох годин. Можливо, ми більше не зможемо робити чудових кінозірок десятками. Але ми, чорт забирай, можемо знімати фільми про кінозірок краще, ніж цей".

Однак є й позитивні відгуки. Наприклад, Хорхе Рівера Рубіо в огляді для QiiBO зазначив:

"Фільм "Червоне повідомлення" гарний тим, чим він є, він точно потрапляє в категорію "круто, але нічого незвичайного", ідеально підходить для того, щоб провести кілька годин, спостерігаючи за цими трьома, які роблять те, що нам подобається бачити, не чекаючи від них чогось більшого, і тому вони не підуть розчарованими".

Раніше Фокус писав про п'ятірку найпопулярніших фільмів на платформі Netflix.