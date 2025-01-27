Хит со спорной репутацией: почему самый успешный в истории фильм Netflix разнесли критики

Критики сходятся во мнении, что даже такому звездному составу не удалось спасти фильм с посредственным сюжетом.

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Комедийный боевик американского режиссера и сценариста Роусона Маршалла Тербера ("Мы – Миллеры" и "Полтора шпиона") стал настоящим явлением за всю девятилетнюю платформу стримингового сервиса Netflix. Фильм, который стал лидером среди самых просматриваемых на платформе (230,9 млн просмотров / 454,2 млн часов просмотра на Netflix) демонстрирует "несчастные" 37% свежести на агрегаторе Rotten Tomatoes и разгромные отзывы критиков. Что не понравилось критикам, разбирался Фокус.

"Красное уведомление" следует за лучшим профайлер ФБР Джон Хартли (Дуэйн Джонсон). Интерпол выдает ему Красное уведомление – ордер самого высокого уровня на охоту и поимку самого разыскиваемого в мире человека по кличке "Епископ" (Галь Гадот), специализирующегося на краже произведений искусства. Неудивительно, что глобальные поиски приводят его в эпицентр очередного дерзкого ограбления, где он вынужден сотрудничать с величайшим в мире вором произведений искусства Ноланом Бутом (Райан Рейнольдс), чтобы вместе выйти на след "Епископа". Каким же было удивление Хартли, когда он понял, кто на самом деле является грозным злодеем. Зрители окунаются в захватывающее путешествие по всей планете с массой интриг и разоблачений.

Трейлер фильма "Красное уведомление"

Несмотря на закрученный сюжет и звездный каст, кинообозреватели совершенно не впечатлились.

"Худшее, что можно написать о "Красном уведомлении", это то, что он отлично смотрится на ноутбуке, и больший экран ничего бы к нему не добавил", – отмечает Зак Янгс в своем обзоре на

InSession Film.

По его словам, это "довольно посредственная комедия-боевик, в которой три самые большие звезды мира делают все возможное, чтобы очаровать вас и покорить".

"Создатели фильма понятия не имели, что они делают, или что фильм выглядит плохо. Тем не менее "Красное уведомление" сделано грамотно и намеренно. Это то, чего вы ожидаете от рекламы автомобиля посреди сцены погони и намека на более захватывающий мир джентльменов, занимающихся кражей произведений искусства, но на самом деле этого так и не происходит", – категоричен автор.

Стивен Прокопи согласен со своим коллегой. В колонке для Third Coast Review он иронизирует, что создатели фильма думали, что поместив трех мегазвезд в один кадр, получат настоящее волшебство. Однако сюжет требует чего-то более умного, и даже суперзвезды Голливуда не могут вытянуть посредственную постановку.

"Деньги могут купить вам громкие имена, чтобы ваш фильм стал топовым, и они могут купить вам каскадерские команды и волшебников эффектов на несколько дней, но они не могут купить качественный материал для любого из этих элементов, чтобы работать в нем. У этих актеров есть харизма, обаяние и внешность, в этом нельзя отрицать. Но помещая их в эту раздутую, бездушную постановку, вы превращаете их в говорящих манекенов или восковые фигуры, устраивающие представление. Фильм не просто плохой, он пресный и бесхребетный", – подытожил Прокопи.

Мэтт Пейс назвал "Красное уведомление" чем-то средним между "Сокровищем нации" для подростков и "Миссия невыполнима" на легком уровне сложности.

"Фильм немного скучный и немного раздражающий, но нетребовательный — это не то же самое, что низкопробный, и сносное развлечение тоже имеет свой спектр. То, что вам не нужно снова отправляться в путь, не означает, что первый раз был напрасным".

Дэвид Фир из Rolling Stone резюмирует:

" Во всем этом есть что-то невероятно удручающее, от пустой траты драгоценных ресурсов экранных талантов до ощущения, что вы наблюдаете последний вздох вековой формулы. Это как смотреть на яркую, блестящую эпитафию в течение двух часов. Возможно, мы больше не сможем делать великолепных кинозвезд десятками. Но мы, черт возьми, можем снимать фильмы о кинозвездах лучше, чем этот".

Однако есть и положительные отзывы. Например, Хорхе Ривера Рубио в обзоре для QiiBO отметил:

"Фильм "Красное уведомление" хорош тем, чем он является, он точно попадает в категорию "круто, но ничего необычного", идеально подходит для того, чтобы провести пару часов, наблюдая за этими тремя, которые делают то, что нам нравится видеть, не ожидая от них чего-то большего, и поэтому они не уйду разочарованным".

Ранее Фокус писал про пятерку самых популярных фильмов на платформе Netflix.