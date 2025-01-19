10 из 10: топ-5 самых просматриваемых фильмов за всю историю Netflix

За девять лет с момента глобального запуска Netflix подарила миру тысячи интереснейших фильмов, сериалов и шоу. Среди всего этого многообразия платформа все же выделила пятерку картин, которые набрали больше всего просмотров.

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После того как в январе 2016 года стриминговая платформа Netflix вышла на мировой уровень, одновременно предоставив свою сеть интернет-телевидения более чем 130 новым странам по всему миру, в базе появились десятки тысяч фильмов, сериалов и шоу. Фокус представляет вашему вниманию пять художественных картин, которые стали самыми просматриваемыми за всю историю потокового гиганта.

"Красное уведомление"

230,9 млн просмотров / 454,2 млн часов просмотра на Netflix

"Красное уведомление" – американский комедийный боевик режиссера и сценариста Роусона Маршалла Тербера ("Мы – Миллеры" и "Полтора шпиона"), главные роли в котором сыграли Дуэйн "Скала" Джонсон, Галь Гадот и Райан Рейнольдс.

В центре сюжета – лучший профайлер ФБР Джон Хартли (Дуэйн Джонсон). Интерпол выдает ему Красное уведомление – ордер самого высокого уровня на охоту и поимку самого разыскиваемого в мире человека по кличке "Епископ" (Галь Гадот), специализирующегося на краже произведений искусства.

Неудивительно, что глобальные поиски приводят его в эпицентр очередного дерзкого ограбления, где он вынужден сотрудничать с величайшим в мире вором произведений искусства Ноланом Бутом (Райан Рейнольдс), чтобы вместе выйти на след "Епископа". Каким же было удивление Хартли, когда он понял, кто на самом деле является грозным злодеем. Зрители окунаются в захватывающее путешествие по всей планете с массой интриг и разоблачений.

Среди критиков фильм получил в основном негативные отзывы.

"Большой бюджет и звездный актерский состав Красного уведомления в сумме дают ловко компетентную экшен-комедию, чьи безвкусные ингредиенты лишь делают итоговый результат более разочаровывающим", – гласит их вердикт. Однако у зрителей другое мнение.

"Не смотрите наверх"

171,4 млн / 408,6 млн

"Не смотрите наверх" – американский сатирический научно-фантастический фильм 2021 года Адама Маккея с Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс в главных ролях.

Сюжет повествует о двух астрономах, которые открывают новую комету и, рассчитав ее траекторию, узнают, что через полгода она столкнется с Землей, что положит конец существованию человечества и всего живого на планете. Они с трудом добиваются аудиенции у президента США, но там к их предупреждению относятся с недоверием. Тогда аспирантка факультета астрологии Кейт Дибиаски (Лоуренс) и профессор Рэндалл Минди (Ди Каприо), выступают в популярной телепередаче, но большинство все равно не воспринимает угрозу всерьез. С помощью доктора Оглторпа (Роб Морган) Кейт и Рэндалл отправляются в медиа-тур. Он переносит их из офиса равнодушного президента Орлеана (Мерил Стрип) и ее льстивого сына и начальника штаба Джейсона (Джона Хилл) в эфир The Daily Rip, оптимистичного утреннего шоу, ведущими которого являются Бри (Кейт Бланшетт) и Джек (Тайлер Перри).

Фильм вышел на платформе 24 декабря 2021 года и буквально сразу же возглавил ТОП-10 самых просматриваемых фильмов Netflix в более чем 95 странах мира. Сейчас он опустился на второе место. "Не смотрите наверх" собрал множество номинаций в разных престижных премиях и взял некоторые награды, в том числе премию Гильдии сценаристов США за лучший сценарий.

Многие издания включили "Не смотрите наверх" в свои списки лучших фильмов года, в том числе CBS, Deadline, US Magazine.

Проект "Адам"

157,6 млн / 281 млн

"Проект "Адам" – американский комедийный научно-фантастический боевик режиссера Шона Леви и сценаристов Джонатана Троппера, Т. С. Ноулина, Дженнифер Флэкетт и Марка Левина.

Повествование начинается с того, что Адам Рид, 12 лет, все еще скорбящий о внезапной смерти своего отца годом ранее, однажды ночью заходит в свой гараж и видит там раненого пилота (Райан Рейнольдс). Этот таинственный пилот оказывается старшей версией его самого из будущего, где путешествия во времени только зарождаются. Он рискнул всем, чтобы вернуться вовремя с секретной миссией. Вместе они должны отправиться в приключение в прошлое, чтобы найти своего отца, все исправить и спасти мир. Пока все трое работают вместе, и молодой, и взрослый Адам смиряются с потерей отца и получают шанс залечить раны, которые сформировали их. В дополнение к сложности миссии два Адама обнаруживают, что они на самом деле не очень любят друг друга, и если они хотят спасти мир, сначала им нужно выяснить, как поладить.

В ленте также снимались Марк Руффало, Дженнифер Гарнер, Уокер Скобелл, Кэтрин Кинер и Зои Салдана.

"Этот фильм – полная пустышка, но порой довольно увлекательная – это удивительное научно-фантастическое приключение с сумасбродным чувством жизни", – написал о "Проекте "Адам"" Оуэн Глиберман из Variety.

"Птичий короб"

157,4 млн / 325,3 млн

"Птичий короб" – американский постапокалиптический фильм ужасов режиссера Сюзанны Бир.

Фильм показывает события в мире, который пять лет назад погрузился в хаос: увидев нечто, люди кончают жизнь самоубийством. Услышав по радио о безопасном месте, Мэлори Хейз с двумя пятилетними детьми отправляется на поиски выжившей общины и прихватывает с собой попугаев в коробке. Чтобы сохранить жизнь в этом новом мире, самое главное – не смотреть по сторонам и слушать, как птицы реагируют на приближающуюся опасность. Она завязываетглаза себе и детям, чтобы не увидеть сущностей. Одни взгяд на них – и она обречена, как и ее дочь и сын.

Главную роль в картине сыграла обладательница премии "Оскар" Сандра Буллок. В картине также снимались Джон Малкович, Сара Попсон и Тревант Роудс.

В съемках фильма максимально использовали живых птиц, заменяя их цифровыми изображениями в тех эпизодах, когда они "волновались". Также там показаны кадры железнодорожной катастрофы Лак-Мегантик, в результате которой погибло 47 человек в городе Лак-Мегантик, Квебек, 6 июля 2013 года. Кадры были куплены у поставщика, и Netflix заявил, что они останутся в фильме даже после того, как выжившие в катастрофе попросили удалить их. Позже Netflix удалил кадры и заменил их отрывком из отмененного американского телесериала.

Спин-офф-сиквел "Птичий короб Барселона" вышел на Netflix 14 июля 2023 года.

"Ручная кладь"

156,5 млн / 313 млн

"Ручная кладь" – американский художественный фильм режиссера Жауме Кольет-Серра с Тэроном Эджертоном и Джейсоном Бейтманом в главных ролях.

Наступает канун Рождества, и молодой агент TSA (Служба транспортной безопасности) Итан Копек (Эджертон) получает звонок с чужого наушника и оказывается втянутым в смертельную игру. Незнакомец (Джейсон Бейтман) требует пронести на борт самолета пакет со взрывчаткой. Под давлением Итан вынужден позволить опасному свертку проскользнуть из-за охраны аэропорта и попасть на рейс, запланированный на Рождество. Ставки растут, когда шантажист угрожает жизни беременной девушки Итана, Норы, которую играет София Карсон.

По ходу сюжета Итан должен преодолевать напряженную обстановку аэропорта, пытаясь перехитрить путешественника и предотвратить катастрофу.

Критики предположили, что "Ручная кладь" – интерпретация "Крепкого орешка", но в целом картина им понравилась. В свою очередь TSA отметила, что фильм содержит неточности, но похвалила создателей за то, что они изобразили сотрудника их службы в героическом свете.

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