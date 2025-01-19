5 лучших сериалов Netflix 2024 года, которые вы, вероятно, не смотрели

Эти шоу заслужили свое время, чтобы блеснуть в топ-10 на Netflix и исчезнуть из списка лучших слишком быстро.

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Каждый год Netflix выпускает массу оригинальных шоу и фильмов. В то время как некоторые доминируют в чартах и ​​наводняют наши социальные сети, другие незаметно крадут сердца зрителей, которые на них натыкаются. 2024 год не стал исключением.

Помимо очевидных хитов, претендовавших на первые 10 мест, было несколько шоу, которые не вызвали такого ажиотажа, но вызывают не меньше интереса. Об этом пишет tomsguide.

Сюда входит захватывающая драма, не получившая такого уж сильного маркетингового продвижения, боевик, который полностью остался незамеченным, и анимационный научно-фантастический сериал, действие которого происходит во вселенной "Терминатора". Если вы хотите избежать шумихи и погрузиться во что-то свежее, вот пять лучших шоу Netflix 2024 года, которые вы, возможно, пропустили в потоковом сервисе.

"Сто лет одиночества"

"Сто лет одиночества", возможно, понравится не всем, что, вероятно, объясняет, почему он не попал в десятку лучших. Но время тоже не помогло. Такие сериалы, как "Черные голуби" и "Никакого доброго дела", доминировали в разговорах во время их премьеры, отвлекая внимание от этой скрытой жемчужины. В результате он ускользнул из поля зрения, и это досадно, потому что его мощная история заслуживает того, чтобы ее увидели. Несмотря на более спокойный прием, зрители приняли его, получив впечатляющие 92% на Rotten Tomatoes, а критики дали ему солидные 84%.

Основанный на романе Габриэля Гарсиа Маркеса 1967 года, сериал рассказывает о саге семьи Буэндиа, переживающей несколько поколений в мифическом городе Макондо. Повествование начинается с Хосе Аркадио Буэндиа и его жены Урсулы Игуаран, которые основали Макондо, и следует за их потомками, которые поднимали темы любви, войны и предсказанного проклятия, обрекающего их на столетие одиночества. Адаптация остается верной сути романа: колумбийские актеры и места съемок по всей Колумбии призваны достоверно передать культурный и магический реализм истории.

"Вертолетное ограбление"

Боевик вообще не вошел в десятку лучших! У сериала есть все задатки хита: безжалостные действия, острые ощущения и повествование, основанное на реальной истории.

"Вертолетное ограбление" — это шведский мини-сериал в жанре боевика, драматизирующий реальное ограбление вертолета Вестберга в Стокгольме в 2009 году, когда группа воров совершила тщательно спланированное ограбление, похитив из кассы около 39 миллионов крон (около 4,88 миллиона долларов). Грабители использовали украденный вертолет, чтобы приземлиться на крышу депо, использовали взрывчатку, чтобы проникнуть внутрь, и ловко препятствовали действиям полиции, закладывая ложные бомбы и разбрасывая кальтропы, чтобы вывести из строя транспортные средства. Шоу углубляется в сложное планирование и выполнение ограбления.

"Терминатор Зеро"

Еще в начале сентября "Терминатор Зеро" неожиданно появился в десятке лучших фильмов Netflix. Совсем ненадолго: Netflix даже не включил его в свою официальную еженедельную десятку лучших статистических данных за 2024 год. К сожалению, "Терминатору Зеро" едва удалось прославиться всего на несколько часов.

Действие фильма "Терминатор Ноль" разворачивается в Токио в 1997 году. Он рассказывает об ученом Малкольме Ли (Андре Холланд), который создает искусственный интеллект, чтобы конкурировать со Скайнетом. По мере приближения Судного Дня (момент, когда Скайнет осознает себя и начинает войну против человечества), Малкольм и его семья становятся мишенью безжалостного кибернетического убийцы. Эта смертоносная машина, озвученная Тимоти Олифантом в английском дубляже, отправляется в прошлое, чтобы уничтожить Малкольма, прежде чем его работа сможет бросить вызов господству Скайнет. К счастью, Эйко (Соноя Мизуно), солдат сопротивления, отправленный в прошлое, вмешивается, чтобы защитить Малкольма и его детей.

"Кошмары и мечты"

"Кошмары и мечты" Джоко Анвара — это сериал-антология известного индонезийского режиссера Джоко Анвара. Как и "Терминатор Зеро", сериал ненадолго занял 10-е место на Netflix еще в июне, но так же быстро исчез и канул в безвестность. Поскольку он не оставался в топ-10 целый день, он подходит для этого списка. И это шоу определенно стоит посмотреть, особенно если вы ищете что-то захватывающее и интригующее.

"Кошмары и мечты" рассказывают об обычных людях, попавших в сверхъестественные затруднения. В антологии рассказывается о персонажах, которые принимают решительные меры, чтобы защитить свои деньги, близких или себя, только для того, чтобы столкнуться с невообразимыми угрозами из неизвестных миров. Анвар, известный своим уникальным подходом к ужасам, создает истории одновременно пугающие и причудливые. Шоу исследует скрытые страхи и тревоги, которые кипят в повседневной жизни.

"Верующие"

"Верующие" — тайская криминальная драма, которая, к сожалению, также не попала в топ-10. Это настоящий позор, потому что подобные сериалы с их очаровательными персонажами и захватывающими сюжетными линиями действительно заслуживают большего внимания.

История рассказывает о трех предпринимателях — Вине (Тирадон Супапунпиньо), Гейме (Пачара Чиратхиват) и Дире (Ачирайя Нитибхон), которые обременены огромными долгами из-за своего неудачного стартапа. Они открывают для себя неожиданную и морально сомнительную возможность: использовать слабо регулируемую систему пожертвований буддийских храмов для погашения своих долгов. По мере того, как они углубляются в это нестандартное деловое предприятие, они сталкиваются с непредвиденными проблемами и моральными дилеммами.