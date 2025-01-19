5 найкращих серіалів Netflix 2024 року, які ви, ймовірно, не дивилися

Ці шоу заслужили свій час, щоб блиснути в топ-10 на Netflix і зникнути зі списку найкращих занадто швидко.

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Щороку Netflix випускає масу оригінальних шоу і фільмів. У той час як деякі домінують у чартах і наповнюють наші соціальні мережі, інші непомітно крадуть серця глядачів, які на них натикаються. 2024 рік не став винятком.

Крім очевидних хітів, які претендували на перші 10 місць, було кілька шоу, які не викликали такого ажіотажу, але викликають не менше інтересу. Про це пише tomsguide.

Сюди входить захоплива драма, яка не отримала такого вже сильного маркетингового просування, бойовик, що повністю залишився непоміченим, і анімаційний науково-фантастичний серіал, дія якого відбувається у всесвіті "Термінатора". Якщо ви хочете уникнути галасу і зануритися в щось свіже, ось п'ять найкращих шоу Netflix 2024 року, які ви, можливо, пропустили в потоковому сервісі.

"Сто років самотності"

"Сто років самотності", можливо, сподобається не всім, що, ймовірно, пояснює, чому він не потрапив до десятки найкращих. Але час теж не допоміг. Такі серіали, як "Чорні голуби" і "Жодної доброї справи", домінували в розмовах під час їхньої прем'єри, відволікаючи увагу від цієї прихованої перлини. У результаті він вислизнув з поля зору, і це прикро, тому що його потужна історія заслуговує на те, щоб її побачили. Незважаючи на більш спокійний прийом, глядачі прийняли його, отримавши вражаючі 92% на Rotten Tomatoes, а критики дали йому солідні 84%.

Заснований на романі Габріеля Гарсіа Маркеса 1967 року, серіал розповідає про сагу сім'ї Буендіа, що переживає кілька поколінь у міфічному місті Макондо. Розповідь починається з Хосе Аркадіо Буендіа і його дружини Урсули Ігуаран, які заснували Макондо, і слідує за їхніми нащадками, які порушували теми любові, війни і передбаченого прокляття, що прирікає їх на століття самотності. Адаптація залишається вірною суті роману: колумбійські актори і місця зйомок по всій Колумбії покликані достовірно передати культурний і магічний реалізм історії.

"Вертолітне пограбування"

Бойовик взагалі не увійшов до десятки найкращих! У серіалу є всі задатки хіта: безжальні дії, гострі відчуття і розповідь, заснована на реальній історії.

"Гелікоптерне пограбування" — це шведський міні-серіал у жанрі бойовика, що драматизує реальне пограбування гелікоптера Вестберга у Стокгольмі 2009 року, коли група злодіїв здійснила ретельно сплановане пограбування, викравши з каси близько 39 мільйонів крон (близько 4,88 мільйона доларів). Грабіжники використовували вкрадений вертоліт, щоб приземлитися на дах депо, використовували вибухівку, щоб проникнути всередину, і спритно перешкоджали діям поліції, закладаючи фальшиві бомби і розкидаючи кальтропи, щоб вивести з ладу транспортні засоби. Шоу заглиблюється в складне планування і виконання пограбування.

"Термінатор Зеро"

Ще на початку вересня "Термінатор Зеро" несподівано з'явився в десятці найкращих фільмів Netflix. Зовсім ненадовго: Netflix навіть не включив його до своєї офіційної щотижневої десятки найкращих статистичних даних за 2024 рік. На жаль, "Термінатору Зеро" ледь вдалося прославитися лише на кілька годин.

Дія фільму "Термінатор Нуль" розгортається в Токіо 1997 року. Він розповідає про вченого Малкольма Лі (Андре Голланд), який створює штучний інтелект, щоб конкурувати зі Скайнетом. У міру наближення Судного Дня (момент, коли Скайнет усвідомлює себе і починає війну проти людства), Малкольм і його сім'я стають мішенню безжального кібернетичного вбивці. Ця смертоносна машина, озвучена Тімоті Оліфантом в англійському дубляжі, вирушає в минуле, щоб знищити Малкольма, перш ніж його робота зможе кинути виклик пануванню Скайнет. На щастя, Ейко (Соноя Мізуно), солдат опору, відправлений у минуле, втручається, щоб захистити Малкольма і його дітей.

"Кошмари і мрії"

"Кошмари і мрії" Джоко Анвара — це серіал-антологія відомого індонезійського режисера Джоко Анвара. Як і "Термінатор Зеро", серіал ненадовго посів 10-те місце на Netflix ще в червні, але так само швидко зник і канув у безвість. Оскільки він не залишався в топ-10 цілий день, він підходить для цього списку. І це шоу безперечно варто подивитися, особливо якщо ви шукаєте щось захопливе й інтригуюче.

"Кошмари і мрії" розповідають про звичайних людей, які потрапили в надприродні труднощі. В антології розповідається про персонажів, які вживають рішучих заходів, щоб захистити свої гроші, близьких або себе, тільки для того, щоб зіткнутися з неймовірними загрозами з невідомих світів. Анвар, відомий своїм унікальним підходом до жахів, створює історії, які водночас лякають і химерні. Шоу досліджує приховані страхи і тривоги, які киплять у повсякденному житті.

"Віруючі"

"Віруючі" — тайська кримінальна драма, яка, на жаль, також не потрапила до топ-10. Це справжня ганьба, бо такі серіали з їхніми чарівними персонажами та захопливими сюжетними лініями справді заслуговують на більшу увагу.

Історія розповідає про трьох підприємців — Віна (Тірадон Супапунпіньо), Гейма (Пачара Чіратхіват) і Діру (Ачірайя Нітібхон), які обтяжені величезними боргами через свій невдалий стартап. Вони відкривають для себе несподівану і морально сумнівну можливість: використовувати слабо регульовану систему пожертвувань буддійських храмів для погашення своїх боргів. У міру того, як вони заглиблюються в це нестандартне ділове підприємство, вони стикаються з непередбаченими проблемами і моральними дилемами.