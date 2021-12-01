Netflix назвал самый успешный фильм в истории сервиса

Комедийный боевик "Красное уведомление" побил предыдущий рекорд, установленный хоррором "Птичий короб", всего за 18 дней после премьеры.

Новый комедийный боевик "Красное уведомление" с участием Галь Гадот, Дуэйна Джонсона и Райана Рейнольдса стал самым популярным фильмом в истории Netflix, набрав 328,8 млн часов просмотра среди более чем половины из 214 миллионов подписчиков стримингового сервиса по всему миру, сообщает CNN.

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Премьера картины с бюджетом $200 млн состоялась на Netflix 5 ноября, вернув только сотую часть средств, потраченных на производство. Однако Netflix это не сильно расстраивает, поскольку огромные затраты на фильм, в первую очередь, были предназначены для привлечения новых подписчиков и улучшения финансового состояния сервиса в долгосрочной перспективе.

[ + – ] Трейлер боевика "Красное уведомление"

"Красное уведомление" побило предыдущий рекорд – постапокалиптический хоррор-фильм "Птичий короб" (2018 ) с Сандрой Баллок в главной роли, набравший 282 млн часов просмотра. Чтобы обойти его, боевику понадобилось всего 18 дней, в то время как свое максимальное количество просмотров "Птичий короб" набирал четыре недели.

Несмотря на успех картины, обозреватели не в восторге. Так, в The Guardian "Красное уведомление" получило всего одну звезду из пяти и было названо "чрезмерно сложной попыткой воссоздать успех фильмов об Индиане Джонсе". 35% из 155 критиков, высказавших свое мнение о фильме на сайте Rotten Tomatoes ("Гнилые помидоры"), разнесли его. Правда, в отличие от критиков, зрители поддержали боевик, и количество тех, кому он понравился, составляет 92%.

[ + – ] Мнения критиков и зрителей на фильм разделились Фото: Скриншот

В фильме "Красное уведомление" Дуэйн Джонсон играет агента ФБР, который объединяется с похитителем произведений искусства, которого играет Рейнольдс, чтобы поймать известного преступника в исполнении Гадот.

Актер поспешил поделился успехом, опубликовав по этому поводу пост на своей странице в Instagram.

"Менее чем за две недели мы побили все рекорды, и впереди у нас еще много недель. Спасибо, ребята, и наслаждайтесь "Красным уведомлением" в эти выходные по всему миру", – написал он.

[ + – ] Дуэйн Джонсон похвастался успехом фильма в соцсети

Успех фильма заставил режиссера картины Роусона Маршалла Тербера заговорить о сиквеле.

"Я думаю, что это реальная возможность. Если бы мы сделали продолжение, единственное ответственное дело было бы сделать два и три подряд. Это такая большая постановка, и если вы сможете смонтировать ее один раз, будет лучше для всех. В том числе и для моего психического здоровья", – сказал Тербер Hollywood Reporter.

Напомним, на премьеру фильма "Красное уведомление" Дуэйн Джонсон пришел со своими мамой и женой.