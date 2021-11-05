Дуэйн Джонсон показал миру стильную маму и красавицу-жену (фото)

Дуэйн "Скала" Джонсон привел на премьеру фильма "Красное уведомление" своих двух самых дорогих женщин.

49-летний голливудский актер и бывший профессиональный рестлер Дуэйн Джонсон впервые за долго время появился на публике со своей женой Лорен. Пара вместе посетила в Лос-Анджелесе премьеру нового фильма Джонсона "Красное уведомление", в котором он снялся вместе с Райаном Рейнольдсом и Галь Гадот, пишет Daily Mail.

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На Лорен было чернее платье ассиметричного кроя с цветочной вышивкой и бахромой, а также с разрезом спереди, оголявшим стройные ноги женщины. Образ дополняли черные элегантные босоножки, клатч в тон и несколько золотых браслетов на запястьях.

Что касается Дуэйна, то он позировал на ковровой дорожке в белой рубашке, темно-фиолетовом бархатном костюме и светло-серых мягких кожаных туфлях.

Еще одним человеком, составившим компанию Лорен и Дуэйну на премьере, стала мать актера Ата Джонсон. Она была в длинном ажурном платье в пол.

Лорен Хэшиан и Дуэйн Джонсон вместе с 2007 года. С певицей армянского происхождения актер начал встречаться после развода с первой женой Дэни Гарсией, которая подарила ему дочь. Девушке сейчас уже 20 лет.

16 декабря 2015 года Лорен родила возлюбленному дочь Жасмин, а еще через три года в семье появилась Тиана. Отец с удовольствием проводит время с дочками и часто публикует их фото и видео с ними на своей странице в соцсети, умиляя миллионы своих поклонников.

[ + – ] Дуэйн Джонсон с дочерьми и мамой

В августе 2019 года Лорен и Дуэйн наконец поженились, сыграв свадьбу на Гавайях.

[ + – ] Свадьба Дуэйна Джонсона и Лорен Хэшиан

Лорен, отцом которой был покойный музыкант и барабанщик из Бостона Сиб Хашиан, не только поет, но и пишет музыку. Так, она создала саундтрек для картины "На ходу".

В фильме, который выходит на Netflix 12 ноября, Джонсон играет ведущего профилировщика ФБР, который начинает охоту на самого разыскиваемого преступника в мире после того, как Интерпол выпустил красное уведомление на поимку злодея.

Он оказывается в сговоре с конкурирующими преступниками, которых играют Гадот и Рейнольдс, и, согласно официальному анонсу фильма, "неизвестно, что будет дальше".

[ + – ] Трейлер фильма "Красное уведомление"

Напомним, после убийства Алеком Болдуином оператора Галины Хатчинс Дуэйн Джонсон, который вместе с бывшей женой владеет продюсерской компанией Seven Bucks Productions, заявил, что они откажутся от использования на съемках потенциально опасного оружия.