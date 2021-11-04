Дуэйн Джонсон рассказал, что придет на смену опасным пистолетам после убийства Галины Хатчинс

Дуэйн Джонсон признался, что случившаяся на съемках трагедия, в результате которой погибла украинка Галина Хатчинс, заставила его пересмотреть подход к использованию оружия на площадке.

После случайного убийства оператора Галины Хатчинс на съемочной площадке фильма "Ржавчина" в Нью-Мексико в Голливуде решили пересмотреть правила использования оружия, которое может быть опасным для окружающих. Одним из тех, кто в дальнейшем решил отказаться от него, стал актер Дуэйн "Скала" Джонсон", пишет Daily Mail.

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На премьере фильма "Красное уведомление", где он снялся вместе с Райаном Рейнольдсом и Галь Гадот, актер заявил, что его продюсерская компания Seven Bucks Productions "больше никогда не будет использовать настоящее оружие".

По его словам, Алек Болдуин является его давним другом, и то, что случилось 21 октября, очень потрясло его, а также заставило задуматься о том, как предотвратить подобные ситуации на съемках.

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"Я не могу говорить о других продюсерских компаниях, я не могу говорить о других студиях, но могу сказать вам, что это создало новый объектив и новый взгляд на то, как мы можем работать в будущем", – подчеркнул он. Джонсон добавил, что с этого момента его продюсерская компания будет использовать резиновые пистолеты, а не "гнаться за долларами" и рисковать людьми.

Напомним, трагедия произошла 21 октября. Алек Болдуин взял оружие, которое ему дал помощник режиссера, заверив, что оно "холодное", и тренировался доставать его из кобуры. В какой-то момент прозвучал выстрел. Пуля попала в оператора Галину Хатчинс, пробила ей грудь и ранила стоявшего позади режиссера Джоэла Соузу.

Галина умерла в больнице из-за кровопотери, спустя несколько часов. Алек Болдуин был шокирован тем, что случилось, однако нашел в себе силы связаться с мужем погибшей, предложив ему помощь и поддержку.

Спустя несколько дней актер вышел пообщаться с журналистами, которые буквально осаждали его дом в Вермонте.

Расследование по делу продолжается, и, по словам прокурора, обвинения все еще могут быть предъявлены.