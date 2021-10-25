Смерть на съемочной площадке: оружие выстрелило, когда Болдуин учился доставать его из кобуры

В день съемок некоторые сотрудники ушли со съемок из-за проблем с оплатой и жильем. Поэтому работала только одна камера, но и она не была включена во время инцидента.

Смертельный выстрел, убивший оператора Галину Хатчинс, произошел, когда Алек Болдуин тренировался вынимать пистолет из кобуры, сидя на скамейке в церкви. Об этом сообщает CNN со ссылкой на режиссера Джоэля Соузу, который тоже пострадал от выстрела.

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На следующий день, после того, как в прошлый четверг на съемочной площадке в Санта-Фе (штат Нью-Мексико) когда погибла 42-летняя оператор-постановщик Галина Хатчинс, режиссер фильма "Раст" Джоэль Соуза давал письменные показания под присягой и, в частности, рассказал, при каких обстоятельствах произошел выстрел. По его словам, Болдуин сидел на скамейке в церковном здании и практиковал прием, известный как кросс-дро, когда пистолет вынимают из кобуры противоположной рукой.

Соуза утверждает, что смотрел на Болдуина из-за плеча Хатчинс и "услышал звук, похожий удар плеткой, а затем последовал громкий хлопок". В следственных документах отмечается, что "Хатчинс схватилась за живот после выстрела".

Рядом с Соузой и Хатчинс стоял оператор Рид Рассел, по воспоминаниям которого, Хатчинс "говорила, что не чувствует ног". В то время, как медработники пытались оказать ей помощь, она лежала на полу, истекая кровью.

Оператор и режиссер говорят, что в тот день на съемках возникли некоторые сложности, из-за того, что ряд сотрудников отказался работать из-за проблем с оплатой и жильем. Поэтому работала только одна камера, но она не была включена во время инцидента.

[ + – ] Съемочная площадка фильма "Раст" в Нью-Мексико

Соуза также рассказал, что во время съемок слышал от кого-то выражение "холодное оружие", это означает, что в нем не должно было быть патронов.

По его словам, за оружие на съемочной площадке отвечают три человека. Прежде, чем передать пистолет актеру, его проверил оружейник и первый помощник режиссера.

Согласно показаниям Рассела, Болдуин сказал представителям следствия, что "пытался объяснить, как будет доставать оружие и в каком положении будет его рука, когда он выймет револьвер из кобуры".

Рассел говорит, что не знает, почему оружие выстрелило. На вопрос о том, как Болдуин обращался с оружием прежде, он ответил, что "предельно осторожно". Оператор вспомнил, как еще раньше перед стрельбой Болдуин "проверял, безопасно ли оружие, и нет ли рядом какого-то из детей".

Обвинения в связи с инцидентом пока никому не предъявлены.

Ранее Фокус сообщал, что в американском Альбукерке прошла панихида по Галине Хатчинс, которую во время съемок случайно застрелил Алек Болдуин. Пришедшие на церемонию прощания высказывались о необходимости усилить меры безопасности на съемочных площадках, дабы подобные трагедии впредь не повторялись.