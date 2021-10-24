"Не считала себя лучше других": в США прошла панихида по застреленной Болдуином украинке (видео)

Участники церемонии прощания требовали усилить безопасность на съемочных площадках для предотвращения подобных трагедий.

В городе Альбукерке прошла панихида по погибшей на съемочной площадке Галине Хатчинс, которую случайно застрелил звезда Голливуда Алек Болдуин. Об этом сообщает Reuters.

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Церемония прощания состоялась в субботу, 23 октября, в штате Нью-Мексико, где и произошла трагедия с оператором украинского происхождения.

На панихиду пришли родственники, участники съемочного процесса, коллеги Галины Хатчинс по Голливуду и неравнодушные жители Альбукерке. В память про 42-летнюю оператора-постановщика зажгли свечи и оставили букеты цветов под фотографией Галины.

[ + – ] Панихида в Альбукерке по погибшей Галине Хатчинс

Бывшая коллега Галины Хатчинс, которая также пришла на церемонию прощания, призналась, что ей очень повезло работать на одной съемочной площадке с таким оператором.

"Работать с человеком, который настолько готов к сотрудничеству и никогда не считал себя лучше других на съемочной площадке Мне бы повезло, если бы я когда-нибудь еще раз снялась с таким человеком, но теперь я не смогу, и это отстой", — рассказала Лейн в комментарии журналистам.

На панихиду также пришли звезды Голливуда Джон Хэмм и Джон Слэттери, известные по ролям в сериале "Безумцы".

Участники церемонии прощания держали в руках таблички с призывами усилить безопасность на съемочных площадках, чтобы предотвратить в будущем подобные трагедии. Они также выступили за запрет на использование настоящего оружия при съемках фильмов или сериалов.

Ранее Фокус сообщал, что актер Алек Болдуин случайно застрелил украинку-оператора Галину Хатчинс на съемках фильма в США. Звезда Голливуда, игравший роль бандита в фильме, выстрелил из оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами. Алек Болдуин ранил Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соуза. По дороге в больницу украинка скончалась от полученного ранения.

Позже появилась информация, кто передал винтовку Алеку Болдуину на съемочной площадке. Выяснилось, что актера предупредили о безопасности оружия и заявили, что пистолет был "холодным", однако после выстрела пуля смертельно ранила Галину Хатчинс. Следователи продолжают выяснять, кто зарядил оружие боевыми патронами, из которого Алекс Болдуин случайно застрелил украинку-оператора.