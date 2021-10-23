"Холодное оружие". Стало известно, кто передал Болдуину винтовку с боевыми патронами

В полицейском отчете говорится, что актера предупредили о безопасности оружия.

В США опубликовали отчет полиции, расследующей трагедию на съемочной площадке с участием актера Алека Болдуина. Материалы опубликовал New York Times.

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Согласно данным СМИ, помощник режиссера взял одну из винтовок на тележке с оружием и передал ее Болдуину. Согласно письменным показаниям, которые подписал детектив Джоэл Кано, помощник сказал актеру: "Холодный пистолет". На режиссерском сленге это означает, что в оружии нет боевых патронов.

Как известно, Болдуин выстрелил на съемочной площадке и убил оператора – 42-летнюю Галину Хатчинс и тяжело ранил режиссера Джоэла Соуза.

В документах также говорится, что помощник режиссера "не знал, что боевые патроны были в винтовке", когда передавал ее Болдуину. В его показаниях под присягой не указывалось, чем именно было заряжено ружье.

"Я сотрудничаю с полицейским расследованием, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия, и поддерживая связь с мужем Галины. Мое сердце разбито, как и у ее мужа, их сына и всех, кто знал и любил Галину", – написал Болдуин в Twitter.

Кроме этого, пресс-секретарь шерифа Хуан Риос заявил, что расследование продолжается, на съемочной площадке ведут следствие детективы, опрашивая потенциальных свидетелей.

"Что касается патрона, сейчас расследование пытается выяснить его тип и то, как он туда попал", – говорит Риос.

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В показаниях под присягой также уточняется, что на тележке возле здания, где работал Болдуин, находилось три пистолета. С помощью ордера на обыск детективы уже получили доступ к материалам со съемочной площадки, которые могут пролить свет на происшествие.

Правила поведения с оружием на съемочной площадке предельно ясны и просты: оружие находит под контролем лицензированного оружейника, актеры должны быть обучены правилам безопасности, а боевые патроны никогда не должны использоваться.

В кинематографе обычно используются настоящие пистолеты, но заряженные холостыми патронами. Они также могут быть опасными, так как включают в себя порох, патрон и бумажную вату или воск, которые дают выстрелу пламя и искру. Самые частые травмы при стрельбе на съемочной площадке – это ожог руки, говорят координаторы по безопасности.

Но в случае со съемками вестерна "Раст" что-то пошло не так.

"Протокол был нарушен. Нам необходимо узнать подробности, но в отрасли существует очень конкретные набор правил, которым необходимо следовать, чтобы не допускать подобных трагедий", – говорит заместитель декана киношколы университета Чепмена Дэниел Леонард, специализирующийся на процедурах съемок.

Напомним, актер Алек Болдуин на съемочной площадке фильма "Раст" случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и тяжело ранил режиссера Джоэла Соуза. Несчастный случай произошел в пригороде Санта-Фе, штат Нью-Мексико.