"Холодна зброя". Стало відомо, хто передав Болдуїну гвинтівку з бойовими патронами

У поліцейському звіті говориться, що актора попередили про те що зброя безпечна.

У США опублікували звіт поліції, що розслідує трагедію на знімальному майданчику за участю актора Алека Болдуїна. Матеріали опублікував New York Times.

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Згідно з даними ЗМІ, помічник режисера взяв одну з гвинтівок на візку зі зброєю і передав її Болдуїну. Згідно з письмовими свідченнями, які підписав детектив Джоел Кано, помічник сказав акторові: "Холодний пістолет". На режисерському сленгу це означає, що у зброї немає бойових патронів.

Як відомо, Болдуін вистрілив на знімальному майданчику і вбив оператора — 42-річну Галину Хатчинс і важко поранив режисера Джоела Соуза.

У документах також йдеться про те, що помічник режисера "не знав, що бойові патрони були в гвинтівці", коли передавав її Болдуїну. У його свідченнях під присягою не вказувалося, чим саме була заряджена рушниця.

"Я співпрацюю з поліцейським розслідуванням, щоб з'ясувати, як сталася ця трагедія, і підтримуючи зв'язок з чоловіком Галини. Моє серце розбите, як і у її чоловіка, їх сина і всіх, хто знав і любив Галину", — написав Болдуін в Twitter.

Крім цього, прес-секретар шерифа Хуан Ріос заявив, що розслідування триває, на знімальному майданчику ведуть слідство детективи, опитуючи потенційних свідків.

"Що стосується патрона, зараз розслідування намагається з'ясувати його тип і то, як він туди потрапив", — говорить Ріос.

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У свідченнях під присягою також уточнюється, що на візку біля будівлі, де працював Болдуін, знаходилося три пістолети. За допомогою ордера на обшук детективи вже отримали доступ до матеріалів зі знімального майданчика, які можуть пролити світло на подію.

Правила поведінки зі зброєю на знімальному майданчику дуже ясні і прості: зброя знаходить під контролем ліцензованого зброяра, актори повинні бути навчені правилам безпеки, а бойові патрони ніколи не повинні використовуватися.

У кінематографі зазвичай використовуються справжні пістолети, але заряджені холостими патронами. Вони також можуть бути небезпечними, так як включають в себе порох, патрон і паперову вату або віск, які дають пострілу полум'я і іскру. Найчастіші травми при стрільбі на знімальному майданчику — це опік руки, кажуть координатори з безпеки.

Але в разі зі зйомками вестерна "Раст" щось пішло не так.

"Протокол був порушений. Нам необхідно дізнатися подробиці, але в галузі існує дуже конкретний набір правил, яких необхідно дотримуватися, щоб не допускати подібних трагедій", — говорить заступник декана кіношколи університету Чепмена Деніел Леонард, що спеціалізується на процедурах зйомок.

Нагадаємо, актор Алек Болдуін на знімальному майданчику фільму "Раст" випадково застрелив оператора Галину Хатчинс і важко поранив режисера Джоела Соуза. Нещасний випадок стався в передмісті Санта-Фе, штат Нью-Мексико.