"Не вважала себе кращою за інших": в США пройшла панахида за застреленою Болдвіном українкою (відео)

Учасники церемонії прощання вимагали посилити безпеку на знімальних майданчиках для запобігання подібних трагедій.

У місті Альбукерке пройшла панахида за загиблою на знімальному майданчику Галиною Хатчинс, яку випадково застрелив зірка Голлівуду Алек Болдвін. Про це повідомляє Reuters.

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Церемонія прощання відбулася в суботу, 23 жовтня, в штаті Нью-Мексико, де і сталася трагедія з оператором українського походження.

На панахиду прийшли родичі, учасники знімального процесу, колеги Галини Хатчинс по Голлівуду і небайдужі жителі Альбукерке. На згадку про 42-річну оператора-постановника запалили свічки і залишили букети квітів під фотографією Галини.

[ + – ] Панахида в Альбукерке за загиблою Галиною Хатчинс

Колишня колега Галини Хатчинс, яка також прийшла на церемонію прощання, зізналася, що їй дуже пощастило працювати на одному знімальному майданчику з таким оператором.

"Працювати з людиною, яка настільки готова до співпраці і ніколи не вважала себе кращою за інших на знімальному майданчику Мені б пощастило, якби я коли-небудь ще раз знялася з такою людиною, але тепер я не зможу, і це відстій", — розповіла Лейн в коментарі журналістам.

На панахиду також прийшли зірки Голлівуду Джон Хемм і Джон Слеттері, відомі за ролями в серіалі "Божевільні".

Учасники церемонії прощання тримали в руках таблички із закликами посилити безпеку на знімальних майданчиках, щоб запобігти в майбутньому подібним трагедіям. Вони також виступили за заборону на використання справжньої зброї при зйомках фільмів або серіалів.

Раніше Фокус повідомляв, що актор Алек Болдвін випадково застрелив українку-оператора Галину Хатчинс на зйомках фільму в США. Зірка Голлівуду, який грав роль бандита у фільмі, вистрілив зі зброї, яка мала бути заряджена холостими патронами. Алек Болдвін поранив Галину Хатчинс і режисера Джоела Соуза. По дорозі в лікарню українка померла від отриманого поранення.

Пізніше з'явилася інформація, хто передав гвинтівку Алеку Болдвіну на знімальному майданчику. З'ясувалося, що актора попередили про безпеку зброї і заявили, що пістолет був "холодним", однак після пострілу куля смертельно поранила Галину Хатчинс. Слідчі продовжують з'ясовувати, хто зарядив зброю бойовими патронами, з якої Алекс Болдвін випадково застрелив українку-оператора.