Смерть на знімальному майданчику: зброя вистрілила, коли Болдвін навчався діставати її з кобури

У день зйомок деякі співробітники пішли зі зйомок через проблеми з оплатою та житлом. Тому працювала тільки одна камера, але й вона не була увімкнена під час інциденту.

Смертельний постріл, який убив операторку Галину Гатчінс, стався, коли Алек Болдвін тренувався виймати пістолет із кобури, сидячи на лавці в церкві. Про це повідомляє CNN з посиланням на режисера Джоела Соузу, який теж постраждав від пострілу.

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На наступний день, після того, як минулого четверга на знімальному майданчику в Санта-Фе (штат Нью-Мексико), коли загинула 42-річна операторка-постановниця Галина Гатчінс, режисер фільму "Раст" Джоел Соуза давав письмові свідчення під присягою і, зокрема, розповів, за яких обставин стався постріл. За його словами, Болдвін сидів на лавці в церковній будівлі та практикував прийом, відомий як крос-дро, коли пістолет виймають із кобури протилежною рукою.

Соуза стверджує, що дивився на Болдвіна через плече Гатчінс і "почув звук, схожий на удар батогом, а потім пішов гучний хлопок". У слідчих документах зазначається, що "Гатчінс схопилася за живіт після пострілу".

Поруч із Соузою та Гатчінс стояв оператор Рід Рассел, за спогадами якого, Гатчінс "говорила, що не відчуває ніг". У той час, як медпрацівники намагалися надати їй допомогу, вона лежала на підлозі, стікаючи кров'ю.

Оператор і режисер кажуть, що в той день на зйомках виникли деякі складності через те, що низка співробітників відмовився працювати через проблеми з оплатою та житлом. Тому працювала тільки одна камера, але вона не була ввімкнена під час інциденту.

[ + – ] Знімальний майданчик фільму "Раст" у Нью-Мексико

Соуза також розповів, що під час зйомок чув від когось вираз "холодна зброя", це означає, що в ній не повинно було бути патронів.

За його словами, за зброю на знімальному майданчику відповідають три людини. Перш, ніж передати пістолет акторові, його перевірив зброяр і перший помічник режисера.

Згідно зі свідченнями Рассела, Болдвін сказав представникам слідства, що "намагався пояснити, як діставатиме зброю та в якому положенні буде його рука, коли він вийме револьвер із кобури".

Рассел каже, що не знає, чому зброя вистрілила. На запитання про те, як Болдвін звертався зі зброєю раніше, він відповів, що "дуже обережно". Оператор згадав, як ще раніше перед стрільбою Болдвін "перевіряв, чи безпечна зброя і чи немає поруч когось із дітей".

Звинувачення у зв'язку з інцидентом поки нікому не пред'явлені.

Раніше Фокус повідомляв, що в американському Альбукерку відбулася панахида за Галиною Гатчінс, яку під час зйомок випадково застрелив Алек Болдвін. Ті, що прийшли на церемонію прощання, висловлювалися про необхідність посилити заходи безпеки на знімальних майданчиках, щоб подібні трагедії надалі не повторювалися.