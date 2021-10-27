Смерть на съемках фильма с Болдуином: "Обвинения все еще могут последовать", — прокурор

На месте съемок полиция изъяла три револьвера, коробки с патронами, поясную сумку для патрон, кобуру и использованные гильзы.

Во вторник в своем интервью прокурор округа Санта-Фе Мэри Кармак-Альтвис сказала, что уголовные обвинения все еще могут последовать в связи с убийством Галины Хатчинс, в которую на съемках фильма "Раст" случайно выстрелил Алек Болдуин. Об этом сообщает The Guardian.

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Прокурор также назвала некорректным то, что огнестрельное оружие называют реквизитным. "Это было настоящее оружие", — поясняет Кармак-Альтвис, по словам которой на месте съемок было обнаружено "огромное количество патронов" и сейчас обсуждается вопрос о предъявлении обвинений.

По информации следствия, помощник режиссера Дейв Холлс передал актеру Алеку Болдуину один из трех револьверов со словами "холодное оружие", то есть незаряженное. Однако в нем все же оказались боевые патроны.

Сам Болдуин назвал произошедшее "трагическим случаем".

Полиция обнаружила на месте съемок три черных револьвера, коробки с патронами, поясную сумку для патрон, кобуру и использованные гильзы.

Издание LA Times со ссылкой на двух неназванных сотрудников съемочной группы сообщает, что за пять дней до инцидента дублер Болдуина случайно выстрелил двумя боевыми патронами, ему тоже сказали, что револьвер был без боевых патронов.

Один из сотрудников, обеспокоенный тем, что увидел, отправил менеджеру съемочной группы сообщение о том, что "у нас было 3 случайных выстрела. Это очень опасно".

Ранее Фокус сообщал о том, что смертельный выстрел, из-за которого погибла оператор Галина Хатчинс, произошел в том момент, когда Алек Болдуин тренировался вынимать револьвер из кобуры. Он практиковал прием под названием кросс-дро: пистолет вынимают из кобуры противоположной рукой.