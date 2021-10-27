Смерть на зйомках фільму з Болдвіном: "Звинувачення все ще можуть бути", — прокурор

На місці зйомок поліція вилучила три револьвери, коробки з патронами, поясну сумку для патронів, кобуру та використані гільзи.

У вівторок у своєму інтерв'ю прокурорка округу Санта-Фе Мері Кармак-Альтвіс сказала, що кримінальні звинувачення все ще можуть слідувати у зв'язку з убивством Галини Ганчінс, у яку на зйомках фільму "Раст" випадково вистрілив Алек Болдвін. Про це повідомляє The Guardian.

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Прокурорка також назвала некоректним те, що вогнепальну зброю називають реквізитною. "Це була справжня зброя", — пояснює Кармак-Альтвіс, за словами якої на місці зйомок було виявлено "величезну кількість набоїв", і зараз обговорюють питання про висунення звинувачень.

За інформацією слідства, помічник режисера Дейв Голлс передав актору Алеку Болдвіну один із трьох револьверів зі словами "холодна зброя", тобто незаряджена. Однак у ньому все ж таки опинилися бойові набої.

Сам Болдвін назвав подію "трагічним випадком".

Поліція виявила на місці зйомок три чорні револьвери, коробки з патронами, поясну сумку для патронів, кобуру та використані гільзи.

Видання LA Times із посиланням на двох неназваних співробітників знімальної групи повідомляє, що за п'ять днів до інциденту дублер Болдвіна випадково вистрілив двома бойовими набоями, йому також сказали, що револьвер був без бойових набоїв.

Один зі співробітників, стурбований тим, що побачив, відправив менеджеру знімальної групи повідомлення про те, що "в нас було 3 випадкові постріли. Це дуже небезпечно".

Раніше Фокус повідомляв про те, що смертельний постріл, через який загинула операторка Галина Ганчінс, стався в той момент, коли Алек Болдвін тренувався виймати револьвер із кобури. Він практикував прийом під назвою крос-дро: пістолет виймають із кобури протилежною рукою.