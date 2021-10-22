Появились фото Алека Болдуина сразу после инцидента на съемочной площадке фильма "Раст"

Актер выстрелил во время съемок сцены, убил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соуза

В Сети появились фото, сделанные сразу после инцидента, который произошел на съемочной площадке вестерна "Раст" на ранчо Бонанза-Крик в штате Нью-Мехико. На них, шокированный 68-летний Алек Болдуин звонит кому-то в слезах. Об этом пишет People.

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Также появилась видеозапись, сделанная с дрона. На ней видна съемочная площадка вестерна "Раст": деревянная церковь, машины полиции и место убийство, обнесенное полицейской лентой.

[ + – ] Алек Болдуин сразу после инцидента на съемочной площадке вестерна "Раст" Фото: Santa Fe New Mexican

[ + – ] Съемочная площадка вестерна "Раст" Фото: Santa Fe New Mexican

В офисе шерифа уже сообщили, что пока никому обвинения не предъявили, Алек Болдуин тяжело переживает произошедшее на площадке, а режиссер Джоэл Соуза находится в больнице в тяжелом состоянии. Съемки остановлены.

[ + – ] Съемочная площадка вестерна "Раст"

"Мистер Болдуин был допрошен следователями и освобожден. Никаких арестов не было произведено, никаких обвинений не было предъявлено. Это расследование остается открытым", — сказал сотрудник департамента шерифа Санта-Фе.

Инсайдер сообщил журналистам, что Болдуин, как и другие актеры, не знал о состоянии оружия, из которого стрелял. Традиционно на съемочной площадке за безопасность на ней отвечает первый помощник режиссера, а специалист по оружию отвечает за состояние и готовность оружия, которое используется в сценах.

Известно про происшествие немного: Алек Болдуин, который играет роль бандита Харланда Раста, согласно сценарию, участвовал в сцене перестрелки. Он выстрелил из оружия (пока неизвестно, был это пистолет, или ружье), которое должно было быть заряжено холостыми патронами, тяжело ранил 42-летнего оператора Галину Хатчинс, которая скончалась в больнице Альбукерке, и ранил 48-летнего режиссера вестерна "Раст" Джоэла Соуза. Тот сейчас в реанимации, в критическом состоянии. Неизвестно, были ли патроны боевыми, или же причина в порохе, или механизме оружия.

На съемочную площадку сразу вызвали полицию и медиков. Съемки прекратили. "Весь актерский состав и съемочная группа совершенно опустошены сегодняшней трагедией. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье и близким Галины. Мы приостановили производство фильма на неопределенный срок и сотрудничаем с полицейским управлением Санта-Фе", — сообщили представители компании Rust Movie Productions LLC, которая занимается производством фильма.

[ + – ] Галина Хатчинс, погибшая на съемках вестерна "Раст" Фото: Instagram halynahutchins

Погибшая Галина Хатчинс, член Союза кинематографистов Голливуда с 2019 года. Она родилась в семье военного за Полярным кругом, росла и училась в Киеве. Галина закончила Киевский национальный университет в Украине по специальности "Международная журналистика". В Великобритании она работала журналистом-расследователем и занималась документальным кино, позже переехала в США. В Голливуде ее называли восходящей звездой.