З'явилися фото Алека Болдвіна відразу після інциденту на знімальному майданчику фільму "Раст"

Актор вистрілив під час зйомок сцени, вбив оператора Галину Гатчінс і поранив режисера Джоела Соузу

У мережі з'явилися фото, зроблені відразу після інциденту, який стався на знімальному майданчику вестерна "Раст" на ранчо Бонанза-Крік у штаті Нью-Мехіко. На них шокований 68-річний Алек Болдвін дзвонить комусь у сльозах. Про це пише People.

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Також з'явився відеозапис, зроблений із дрона. На ньому видно знімальний майданчик вестерна "Раст": дерев'яна церква, машини поліції та місце вбивства, огороджене поліцейською стрічкою.

[ + – ] Алек Болдвін відразу після інциденту на знімальному майданчику вестерна "Раст" Фото: Santa Fe New Mexican

[ + – ] Знімальний майданчик вестерна "Раст" Фото: Santa Fe New Mexican

В офісі шерифа вже повідомили, що поки нікому звинувачення не пред'явили, Алек Болдвін важко переживає те, що сталося на майданчику, а режисер Джоел Соуза перебуває в лікарні у важкому стані. Зйомки зупинені.

[ + – ] Знімальний майданчик вестерна "Раст"

"Містер Болдвін був допитаний слідчими та звільнений. Ніяких арештів не відбулося, ніяких звинувачень не було пред'явлено. Це розслідування залишається відкритим", — сказав співробітник департаменту шерифа Санта-Фе.

Інсайдер повідомив журналістам, що Болдвін, як і інші актори, не знав про стан зброї, з якої стріляв. Традиційно на знімальному майданчику за безпеку на ній відповідає перший помічник режисера, а фахівець зі зброї відповідає за стан і готовність зброї, яку використовують у сценах.

Відомо про пригоду небагато: Алек Болдвін, який грає роль бандита Харланда Раста, згідно зі сценарієм, брав участь у сцені перестрілки. Він вистрілив зі зброї (поки невідомо, був це пістолет чи рушниця), яка повинна була бути заряджена холостими патронами, важко поранив 42-річну операторку Галину Гатчінс, яка померла в лікарні Альбукерке, і поранив 48-річного режисера вестерна "Раст" Джоела Соузу. Той зараз у реанімації, у критичному стані. Невідомо, чи були патрони бойовими, або ж причина в поросі, або механізмі зброї.

На знімальний майданчик відразу викликали поліцію та медиків. Зйомки припинили. "Весь акторський склад і знімальна група абсолютно спустошені сьогоднішньої трагедією. Ми висловлюємо наші найглибші співчуття родині та близьким Галини. Ми призупинили виробництво фільму на невизначений термін і співпрацюємо з поліцейським управлінням Санта-Фе", — повідомили представники компанії Rust Movie Productions LLC, яка займається виробництвом фільму.

[ + – ] Галина Гатчінс, яка загинула на зйомках вестерну "Раст" Фото: Instagram halynahutchins

Загибла Галина Гатчінс, членкиня Союзу кінематографістів Голлівуду з 2019 року. Вона народилася в сім'ї військового за Полярним колом, росла та вчилася в Києві. Галина закінчила Київський національний університет в Україні за фахом "Міжнародна журналістика". У Великобританії вона працювала журналістом-розслідувачем і займалася документальним кіно, пізніше переїхала в США. У Голлівуді її називали зіркою, що сходить.