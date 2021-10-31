На себя не похож. Алек Болдуин впервые высказался на камеру об убийстве Галины Хатчинс (видео)

Актер вынужден был выйти к журналистам, которые по пятам преследуют его семью уже несколько дней, и высказаться по поводу случившегося.

63-летний американский актер Алек Болдуин, который 22 октября во время съемок вестерна "Ржавчина" (Rust) из реквизитного пистолета случайно убил оператора — украинку Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соузу, впервые сказал несколько слов на камеру, сообщает TMZ.

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Журналисты встретили актера в Манчестере, штат Вирджиния, где Алек Болдуин сейчас находится со своей женой Хиларией. После трагедии представители СМИ буквально преследуют знаменитость, и в конце концов он не выдержал и сам вышел к толпе. Как видно на записи, Алек Болдуин заметно осунулся, у него мешки под глазами и потерянный вид.

О расследовании трагедии актер не распространялся, сославшись на приказ шерифа Санта-Фе, но сказал:

"Идет активное расследование: ведь погибла женщина умерла, она была моим другом. В день, когда я приехал в Санта-Фе, чтобы приступить к съемкам, я пригласил Галину на ужин вместе с режиссером Джоэлем. Мы были очень, очень хорошо настроенной командой, снимали вместе фильм, а потом случилось ужасное".

[ + – ] Алек Болдуин вышел к журналистам вместе со своей женой Хиларией

Расследование по делу продолжается. На данный момент полиция установила, что Галина Хатчинс была убита из пистолета, который Болдуину передал помощник режиссера Дэвид Холлс, сказав, что он "холодный", то есть безопасный в использовании. Выстрел произошел, когда Алек учился доставать оружие из кобуры.

Вскоре после того, как произошла стрельба, Болдуин сообщил в соцсети:

"Нет слов, чтобы передать мой шок и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей прекрасной коллеги. Я полностью сотрудничаю с полицейским расследованием, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия".

[ + – ] Съемочная площадка за несколько минут до рокового выстрела Фото: tmz

Актер встретился с мужем погибшей, Мэтью: "У него есть 9-летний сын. Мы находимся в постоянном контакте, потому что очень переживаем за его семью и его ребенка. Как я уже сказал, мы с нетерпением ждем, когда шериф проинформирует нас о результатах их расследования".

Болдуин, назвавший стрельбу "несчастным случаем на один триллион", сказал, что выступает за использование меньшего количества огнестрельного оружия на съемочной площадке.

"Ограничить использование огнестрельного оружия на съемочной площадке – это то, что меня чрезвычайно интересует", – подчеркнул он.

По словам прокурора Санта-Фе Мэри Кармак-Альтвис, уголовные обвинения в связи с убийством Галины Хатчинс все еще могут последовать.