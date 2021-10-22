"Мое сердце разбито", — Болдуин о гибели оператора Галины Хатчинс

Актер из-за трагедии не может найти слов и испытывает невообразимую скорбь. Сейчас он находится на связи с мужем убитой и предлагает ему свою поддержку.

63–летний актер Алек Болдуин опубликовал два твита, в которых выразил сожаление о происшедшей трагедии на съемочной площадке, где погибла Галина Хатчинс.

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В первом сообщении он написал, что испытывает шок и невообразимую скорбь от происшедшего.

"Я не могу найти слов, чтобы передать мой шок и невообразимую скорбь в связи с трагическим несчастным случаем, что унес жизнь жены, матери и нашей глубокоуважаемой коллеги Галины Хатчинс", — написал Болдуин, отметив при этом, что он всячески содействует полиции, которая выясняет детали трагедии.

Во втором твите Болдуин сообщил, что предлагает поддержку семье погибшей.

"Я нахожусь на связи с мужем Галины, предлагая ему и всей его семье свою поддержку. Мое сердце разбито за ее мужа, их сына и всех, кто знал и любил Галину", — признался актер.

Напомним, что Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и тяжело ранил режиссера Джоэла Соуза. Несчастный случай произошел на съемках вестерна "Раст" в пригороде Санта-Фе, штат Нью-Мексико.

Также в Twitter был обнаружен пост актера, в котором он 4 года назад задался вопросом о случайном убийстве человека. В комментариях один из пользователей ответил Болдуину, что у него еще "все впереди".