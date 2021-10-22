"Моє серце розбите", — Болдвін про загибель операторки Галини Гатчінс

Актор через трагедію не може знайти слів і відчуває неймовірну скорботу. Зараз він знаходиться на зв'язку з чоловіком убитої і пропонує йому свою підтримку.

63-річний актор Алек Болдвін опублікував два твіти, в яких висловив жаль з приводу трагедії, що сталася на знімальному майданчику, де загинула Галина Гатчінс.

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У першому повідомленні він написав, що відчуває шок і неймовірну скорботу від того, що сталося.

"Я не можу знайти слів, щоб передати мій шок і неймовірну скорботу через трагічний нещасний випадок, що забрав життя дружини, матері і нашої вельмишановної колеги Галини Гатчінс", — написав Болдвін, зазначивши при цьому, що він всіляко сприяє поліції, яка з'ясовує деталі трагедії.

У другому твіті Болдвін повідомив, що пропонує підтримку сім'ї загиблої.

"Я перебуваю на зв'язку з чоловіком Галини, пропонуючи йому і всій його родині свою підтримку. Моє серце розбите за її чоловіка, їх сина і всіх, хто знав і любив Галину", — зізнався актор.

Нагадаємо, що Алек Болвуін випадково застрелив операторку Галину Гатчінс і важко поранив режисера Джоела Соуза. Нещасний випадок стався на зйомках вестерну "Раст" у передмісті Санта-Фе, штат Нью-Мексико.

Також у Twitter був виявлений пост актора, в якому він 4 роки тому поставив собі питання про випадкове вбивство людини. У коментарях один з користувачів відповів Болдвіну, що у нього ще "все попереду".