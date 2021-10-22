Вбивство на зйомках: в мережі знайшли "пророчий" пост Алека Болдвіна (фото)

У повідомленні чотирирічної давності актор ставить собі питання, як це — випадково вбити людину.

У соцмережі Twitter був виявлений твіт актора Алека Болудвіна, в якому він 4 роки тому поставив собі питання про випадкове вбивство людини. У коментарях один з користувачів відповів Болдвіну, що у нього ще "все попереду".

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[ + – ] Твіт Алека Болдвіна у 2017 році

[ + – ] Коментарі користувачів

У 2017 році актор прокоментував у Twitter новину про те, що у Південній Каліфорнії стався інцидент, під час якого поліцейський побився з правопорушником на паркувальному майданчику, а потім випадково вистрілив у нього.

"Офіцер поліції Хантінгтон-Біч був відображений на відео в п'ятницю вранці, коли він боровся з підозрюваним на стоянці біля цілодобового магазину, а потім застрелив цю людину", — йшлося під відео інциденту.

"Цікаво, як це, випадково вбити когось?", — написав у твіті Болдвін, ставлячи собі питання. Тоді ж, один з користувачів соцмережі відповів акторові, що у нього ще буде можливість дізнатися про це.

Після трагічного випадку, який стався на знімальному майданчику фільму "Іржа", під час якого загинула жінка, користувачі мережі назвали цей твіт Болдвіна "пророчим".

Нагадаємо, що 63-річний актор Алек Болдвін випадково застрелив операторку Галину Гатчінс і важко поранив режисера Джоела Соуза. Нещасний випадок стався на зйомках вестерну "Іржа" в передмісті Санта-Фе, штат Нью-Мексико.