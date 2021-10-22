Убийство на съемках: в сети нашли "пророческий" пост Алека Болдуина (фото)

В сообщении четырехлетней давности актер задается вопросом, каково это – случайно убить человека.

В соцсети Twitter был обнаружен твит актера Алека Болудуина, в котором он 4 года назад задался вопросом о случайном убийстве человека. В комментариях один из пользователей ответил Болдуину, что у него еще "все впереди".

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

[ + – ] Твит Алека Болдуина в 2017 году

[ + – ] Комментарии пользователей

В 2017 году актер прокомментировал в Twitter новость о том, что в Южной Калифорнии произошел инцидент, во время которого полицейский подрался с правонарушителем на парковке, а потом случайно выстрелил в него.

"Офицер полиции Хантингтон-Бич был запечатлен на видео в пятницу утром, когда он боролся с подозреваемым на стоянке у круглосуточного магазина, а затем застрелил этого человека", — говорилось под видео инцидента.

"Интересно, каково это, случайно убить кого-то?", — написал в твите Болдуин, задаваясь вопросом. Тогда же, один из пользователей соцсети ответил актеру, что у него еще будет возможность узнать об этом.

После трагического случая, который произошел на съемочной площадке фильма "Ржавчина", во время которого погибла женщина, пользователи сети назвали этот твит Болдуина "пророческим".

Напомним, что 63-летний актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и тяжело ранил режиссера Джоэла Соуза. Несчастный случай произошел на съемках вестерна "Ржавчина" в пригороде Санта-Фе, штат Нью-Мексико.