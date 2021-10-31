На себе не схожий. Алек Болдвін уперше висловився на камеру про вбивство Галини Гатчінс (відео)

Актор змушений був вийти до журналістів, які переслідують його сім'ю вже кілька днів, і висловитися з приводу того, що сталося.

63-річний американський актор Алек Болдвін, який 22 жовтня під час зйомок вестерну "Іржа" (Rust) з реквізитного пістолета випадково вбив оператора – українку Галину Гатчінс і поранив режисера Джоела Соузу, вперше сказав кілька слів на камеру, повідомляє TMZ.

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Журналісти зустріли актора в Манчестері, штат Вірджинія, де Алек Болдвін зараз перебуває зі своєю дружиною Хіларією. Після трагедії представники ЗМІ буквально переслідують знаменитість, і, зрештою, він не витримав і сам вийшов до натовпу. Як видно на записі, Алек Болдвін помітно змарнів, у нього мішки під очима і розгублений вигляд.

Про розслідування трагедії актор не розповідав, пославшись на наказ шерифа Санта-Фе, але сказав:

"Йде активне розслідування: адже загинула жінка, вона була моїм другом. У день, коли я приїхав до Санта-Фе, щоб приступити до зйомок, я запросив Галину на вечерю разом з режисером Джоелем. Ми були дуже, дуже добре налаштованою командою, знімали разом фільм, а потім сталося жахливе".

[ + – ] Алек Болдвін вийшов до журналістів разом зі своєю дружиною Хіларією

Розслідування у справі триває. Наразі поліція встановила, що Галина Гатчінс була вбита з пістолета, який Болдвіну передав помічник режисера Девід Холлс, сказавши, що він "холодний", тобто безпечний у використанні. Постріл стався, коли Алек вчився діставати зброю з кобури.

Незабаром після того, як трапилася стрілянина, Болдвін повідомив у соцмережі :

"Немає слів, щоб передати мій шок і смуток з приводу трагічної події, яка забрала життя Галини Гатчінс, дружини, матері та нашої прекрасної колеги. Я повністю співпрацюю з поліцейським розслідуванням, щоб з'ясувати, як сталася ця трагедія".

[ + – ] Знімальний майданчик за кілька хвилин до фатального пострілу Фото: tmz

Актор зустрівся з чоловіком загиблої Метью: "У нього є 9-річний син. Ми перебуваємо в постійному контакті, тому що дуже переживаємо за його сім'ю та його дитину. Як я вже сказав, ми з нетерпінням чекаємо, коли шериф поінформує нас про результати їхнього розслідування".

Болдвін, який назвав стрілянину "нещасним випадком на один трильйон", сказав, що виступає за використання меншої кількості вогнепальної зброї на знімальному майданчику.

"Обмежити використання вогнепальної зброї на знімальному майданчику – це те, що мене надзвичайно цікавить", – наголосив він.

За словами прокурора Санта-Фе Мері Кармак-Альтвіс, кримінальні звинувачення у зв'язку з вбивством Галини Гатчінс все ще можуть пред'явлені.