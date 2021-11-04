Двейн Джонсон розповів, що прийде на зміну небезпечним пістолетам після вбивства Галини Гатчінс

Двейн Джонсон зізнався, що трагедія, яка сталася на зйомках, внаслідок якої загинула українка Галина Гатчінс, змусила його переглянути підхід до використання зброї на майданчику.

Після випадкового вбивства операторки Галини Гатчінс на знімальному майданчику фільму "Іржа" в Нью-Мексико в Голлівуді вирішили переглянути правила використання зброї, яка може бути небезпечною для навколишніх. Одним із тих, хто надалі вирішив відмовитися від неї, став актор Двейн "Скеля" Джонсон", пише Daily Mail.

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На прем'єрі фільму "Червоне повідомлення", де він знявся разом із Раяном Рейнольдсом і Галь Гадот, актор заявив, що його продюсерська компанія Seven Bucks Productions "більше ніколи не використовуватиме справжню зброю".

За його словами, Алек Болдвін є його давнім другом, і те, що трапилося 21 жовтня, дуже вразило його, а також змусило задуматися про те, як запобігти подібним ситуаціям на зйомках.

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"Я не можу говорити про інші продюсерські компанії, я не можу говорити про інші студії, але можу сказати вам, що це створило новий об'єктив і новий погляд на те, як ми можемо працювати в майбутньому", — наголосив він. Джонсон додав, що з цього моменту його продюсерська компанія використовуватиме гумові пістолети, а не "гнатиметься за доларами" та ризикуватиме людьми.

Нагадаємо, трагедія сталася 21 жовтня. Алек Болдвін взяв зброю, яку йому дав помічник режисера, запевнивши, що вона "холодна", і тренувався діставати її з кобури. Якоїсь миті пролунав постріл. Куля потрапила в операторку Галину Гатчінс, пробила їй груди і поранила режисера Джоела Соузу, котрий стояв позаду.

Галина померла в лікарні через крововтрату, через кілька годин. Алек Болдвін був шокований тим, що трапилося, проте знайшов у собі сили зв'язатися з чоловіком загиблої, запропонувавши йому допомогу та підтримку.

Через кілька днів актор вийшов поспілкуватися із журналістами, які буквально брали в облогу його будинок у Вермонті.

Розслідування у справі продовжується, і, за словами прокурора, звинувачення все ще можуть бути пред'явлені.