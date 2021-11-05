Двейн Джонсон показав світові стильну маму та красуню-дружину (фото)

Двейн "Скеля" Джонсон привів на прем'єру фільму "Червоне повідомлення" своїх двох найдорожчих жінок.

49-річний голлівудський актор і колишній професійний рестлер Двейн Джонсон уперше за довгий час з'явився на публіці зі своєю дружиною Лорен. Пара разом відвідала в Лос-Анджелесі прем'єру нового фільму Джонсона "Червоне повідомлення", у якому він знявся разом із Раяном Рейнольдсом і Галь Гадот, пише Daily Mail.

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На Лорен була чорна сукня асиметричного крою з квітковою вишивкою та бахромою, а також із розрізом спереду, що оголював стрункі ноги жінки. Образ доповнювали чорні елегантні босоніжки, клатч у тон і кілька золотих браслетів на зап'ястях.

Що стосується Двейна, то він позував на килимовій доріжці в білій сорочці, темно-фіолетовому оксамитовому костюмі та світло-сірих м'яких шкіряних туфлях.

Ще однією людиною, яка склала компанію Лорен і Двейну на прем'єрі, стала мати актора Ата Джонсон. Вона була в довгій ажурній сукні до підлоги.

Лорен Хашиан і Двейн Джонсон разом із 2007 року. Зі співачкою вірменського походження актор почав зустрічатися після розлучення з першою дружиною Дені Гарсією, яка подарувала йому дочку. Дівчині зараз уже 20 років.

16 грудня 2015 року Лорен народила коханому доньку Жасмін, а ще через три роки в родині з'явилася Тіана. Батько із задоволенням проводить час із доньками та часто публікує їхні фото й відео з ними на своїй сторінці в соцмережі, розчулюючи мільйони своїх шанувальників.

[ + – ] Двейн Джонсон із дочками та мамою

У серпні 2019 року Лорен і Двейн нарешті одружилися, зігравши весілля на Гаваях.

[ + – ] Весілля Двейна Джонсона та Лорен Хашиан

Лорен, батьком якої був покійний музикант і барабанщик із Бостона Сіб Хашиан, не лише співає, а й пише музику. Так вона створила саундтрек для картини "На ходу".

У фільмі, який виходить на Netflix 12 листопада, Джонсон грає провідного профілювальника ФБР, який починає полювання на найбільш розшукуваного злочинця у світі після того, як Інтерпол випустив червоне повідомлення на затримання злодійки.

Він опиняється в змові з конкуруючими злочинцями, яких грають Гадот і Рейнольдс, і, згідно з офіційним анонсом фільму, "невідомо, що буде далі".

[ + – ] Трейлери фільму "Червоне повідомлення"

Нагадаємо, після вбивства Алеком Болдвіном операторки Галини Гатчинс Двейн Джонсон, який разом із колишньою дружиною володіє продюсерською компанією Seven Bucks Productions, заявив, що вони відмовляться від використання на зйомках потенційно небезпечної зброї.