Двейн "Скеля" Джонсон зробив манікюр маленькій дочці: зворушливий кадр

В актора — троє дочок, найстаршій з яких уже 20 років, а наймолодшій — усього три роки. Батьківство він називає "найкращою своєю роботою".

49-річний американський актор і колишній професійний рестлер Двейн "Скеля" Джонсон, який втілює на екрані образи безстрашних і непереможних мачо, зворушив мільйони своїх підписників в Instagram знімком, на якому позує зі своєю трирічною дочкою Тіаною.

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На фото зірка сидить в дитячій кімнаті, а перед ним на столі — його дитина, якій він старанно фарбує нігті. При цьому дівчинка радісно посміхається на камеру.

"Вона знає, до кого звернутися за кращим манікюром в місті! 🙋🏽♂️💅🏾. Принаймні, ці мозолясті руки динозавра годяться для чогось #sundayvibes #bestmaniintown #nodiscountsthough", — свідчить підпис до фото.

[ + – ] Двейн Джонсон і його 3-річна дочка Тіана Фото: therock/Instagram

У кадрі актор постав одягненим у темно-сіру толстовку з капюшоном і сірі шорти, а Тіана — в білій кофті з довгими рукавами з рожевими сердечками і рожевих фланелевих піжамних штанях.

У Двейна Джонсона — троє дітей. Найстаршій доньці актора, Симоні, 20 років. Йому її народила перша дружина Дані Гарсія. Друга дружина Лорен Хашіан, з якою Двейн у шлюбі з 2019 року, подарувала йому дочок Жасмін (5 років) і Тіан.

"Скеля" регулярно публікує знімки і відео зі своїми дівчатками й із задоволенням транслює 271 мільйонам підписникам свої батьківські будні.

Так, у червні зірка фільмів "Форсаж" і "Круїз по джунглях" щиро радів сюрпризу, зробленому для нього Жасмін і Тіан на День батька. Він поділився фотографією, на якій стояв спиною до об'єктиву і розглядав малюнки, намальовані дівчатками.

"Ці маленькі смерчі з хаосу і любові не мають ні найменшого уявлення, скільки вони зробили для мене в День батька. Я спустився вниз, щоб приготувати їм сніданок, а на столі вже чекали ці несподівані малюнки. Йдучи по цьому життєвому шляху, я все більше й більше розумію, наскільки важливі ці моменти турботи і доброти. Усе це робить моє серце тираннозавра сповненим любові, знаючи, що це природно для моїх маленьких дівчаток", — підписав він кадр, додавши, що його особливо зворушило, коли Жасмін обняла його.

"І, звичайно ж, треба було всього 28 секунд, перш ніж вони закричали ДАВАЙ ЇСТИ ФРАНЦУЗЬКИЙ ТОСТ!!! Що ви й можете побачити тут, на столі".

[ + – ] Двейн Джонсон із подарунком від дочок на День батька Фото: therock/Instagram

У лютому Джонсон сентиментально розповів про особливий зв'язок зі своїми дочками.

"Кожен чоловік хоче сина, але кожному чоловікові потрібна дочка. Усі мої дівчатка стали великими урівнювачами в моєму житті... Я сподіваюся, що вона ніколи не втомиться тримати цього великого старого динозавра за руку", — був відвертим він під однією з фотографій зі своєю донькою.

[ + – ] Актор відчуває особливий зв'язок зі своїми дітьми Фото: therock/Instagram

Раніше актор зізнавався, що бути батьком — це найкраща робота з усіх колишніх і майбутніх, які він коли-небудь виконував.

[ + – ] Знаменитий батько вибачає своїм дівчаткам будь-які пустощі

"Я завжди хотів бути чудовим батьком. Я завжди хотів дати своїм дітям те, чого, як мені здавалося, у мене ніколи не було", — зазначив він.

Нагадаємо, в минулому році Двейн Джонсон очолив рейтинг найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду.