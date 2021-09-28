Дуэйн "Скала" Джонсон сделал маникюр маленькой дочери: умилительный кадр

У актера – трое дочерей, старшей из которой уже 20 лет, а самой младшей – всего три года. Отцовство он называет "самой лучшей своей работой".

49-летний американский актер и бывший профессиональный рестлер Дуэйн "Скала" Джонсон, воплощающий на экране образы бесстрашных и непобедимых мачо, растрогал миллионы своих подписчиков в Instagram снимком, на котором позирует со своей трехлетней дочерью Тианой.

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На фото знаменитость сидит в детской комнате, а перед ним на столе – его ребенок, которому он старательно красит ногти. При этом девочка радостно улыбается на камеру.

"Она знает, к кому обратиться за лучшим маникюром в городе! 🙋🏽‍♂️💅🏾. По крайней мере, эти мозолистые руки динозавра годятся для чего-то #sundayvibes #bestmaniintown #nodiscountsthough", – гласит подпись к фото.

[ + – ] Дуэйн Джонсон и его 3-летняя дочь Таяна Фото: therock/Instagram

В кадре актер предстал одетым в темно-серую толстовку с капюшоном и серые шорты, а Тиана – в белой кофте с длинными рукавами с розовыми сердечками и розовых фланелевых пижамных штанах.

У Дуэйна Джонсона – трое детей. Самой старшей дочери актера, Симоне, 20 лет. Ему ее родила первая жена Дани Гарсия. Вторая супруга Лорен Хашиан, с которой Дуэйн в браке с 2019 года, подарила ему дочерей Жасмин (5 лет) и Тиану.

"Скала" регулярно публикует снимки и видео со своими девочками и с удовольствием транслирует 271 миллиону подписчиков свои отцовские будни.

Так, в июне звезда фильмов "Форсаж"и "Круиз по джунглям" искренне порадовался сюрпризу, сделанному для него Жасмин и Тианой на День отца. Он поделился фотографией, на которой стоял спиной к объективу и рассматривал рисунки, нарисованные девочками.

"Эти маленькие смерчи из хаоса и любви не имеют ни малейшего представления, сколько они сделали для меня в День отца. Я спустился вниз, чтобы приготовить им завтрак, а на столе уже ждали эти неожиданные рисунки. Идя по этому жизненному пути, я все больше и больше понимаю, насколько важны эти моменты заботы и доброты. Все это делает мое сердце тираннозавра преисполненным любви, зная, что это естественно для моих маленьких девочек", – подписал он кадр, добавив, что его особенно тронуло, когда Жасмин обняла его.

"И, конечно же, потребовалось всего 28 секунд, прежде чем они закричали ДАВАЙ ЕСТЬ ФРАНЦУЗСКИЙ ТОСТ!!! Что вы и можете увидеть здесь, на столе".

[ + – ] Дуэйн Джонсон с подарком от дочерей на День отца Фото: therock/Instagram

В феврале Джонсон сентиментально рассказал об особой связи со своими дочерьми.

"Каждый мужчина хочет сына, но каждому мужчине нужна дочь. Все мои девочки стали великими уравнителями в моей жизни… Я надеюсь, что она никогда не устанет держать этого большого старого динозавра за руку", – откровенничал он под одной из фотографией со своей дочкой.

[ + – ] Актер ощущает особую связь со своими детьми Фото: therock/Instagram

Ранее актер признавался, что быть отцом – это самая лучшая работа из всех бывших и будущих, которую он когда-либо выполнял.

[ + – ] Знаменитый отец прощает своим девочкам любые шалости

"Я всегда хотел быть отличным отцом. Я всегда хотел дать своим детям то, чего, как мне казалось, у меня никогда не было", – отметил он.

Напомним, в прошлом году Дуэйн Джонсон возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров Голливуда.