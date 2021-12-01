Netflix назвав найуспішніший фільм в історії сервісу

Комедійний бойовик "Червоне повідомлення" побив попередній рекорд, встановлений горором "Пташиний короб", лише за 18 днів після прем'єри.

Новий комедійний бойовик "Червоне повідомлення" за участю Галь Гадот, Двейна Джонсона та Раяна Рейнольдса став найпопулярнішим фільмом в історії Netflix, набравши 328,8 млн годин перегляду серед більш ніж половини з 214 мільйонів підписників стримінгового сервісу по всьому світу, повідомляє CNN.

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Прем'єра картини з бюджетом $200 млн відбулася на Netflix 5 листопада, повернувши лише соту частину коштів, витрачених на виробництво. Однак Netflix це не дуже засмучує, оскільки величезні витрати на фільм, у першу чергу, були призначені для залучення нових підписників і покращення фінансового стану сервісу в довгостроковій перспективі.

[ + – ] Трейлер бойовика "Червоне повідомлення"

"Червоне повідомлення" побило попередній рекорд — постапокаліптичний горор-фільм "Пташиний короб" (2018) із Сандрою Баллок у головній ролі, який набрав 282 млн годин перегляду. Щоб випередити його, бойовику знадобилося лише 18 днів, тоді як свою максимальну кількість переглядів "Пташиний короб" набирав за чотири тижні.

Незважаючи на успіх картини, оглядачі не в захваті. Так, у The Guardian "Червоне повідомлення" отримало всього одну зірку з п'яти та було названо "надмірно складною спробою відтворити успіх фільмів про Індіану Джонса". 35% зі 155 критиків, які висловили свою думку про фільм на сайті Rotten Tomatoes ("Гнилі помідори"), рознесли його. Щоправда, на відміну від критиків, глядачі підтримали бойовик, і кількість тих, кому він сподобався, становить 92%.

[ + – ] Думки критиків і глядачів на фільм розділилися Фото: Скриншот

У фільмі "Червоне повідомлення" Двейн Джонсон грає агента ФБР, який об'єднується з викрадачем творів мистецтва, якого грає Рейнольдс, щоб упіймати відомого злочинця у виконанні Гадот.

Актор поспішив поділився успіхом, опублікувавши з цього приводу пост на своїй сторінці в Instagram.

"Менш ніж за два тижні ми побили всі рекорди, і попереду в нас ще багато тижнів. Дякую, хлопці, і насолоджуйтесь "Червоним повідомленням" у ці вихідні по всьому світу", — написав він.

[ + – ] Двейн Джонсон похвалився успіхом фільму в соцмережі

Успіх фільму змусив режисера картини Роусона Маршалла Тербера заговорити про сиквел.

"Я думаю, що це реальна можливість. Якби ми зробили продовження, єдина відповідальна справа була б зробити два три поспіль. Це така велика постановка, і якщо ви зможете змонтувати її один раз, буде найкраще для всіх. У тому числі й для мого психічного здоров'я", – сказав Тербер Hollywood Reporter.

Нагадаємо, на прем'єру фільму "Червоне повідомлення" Двейн Джонсон прийшов зі своїми мамою та дружиною.