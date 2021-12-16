Леонардо Ди Каприо отказался сниматься с обнаженной Мерил Стрип в комедии "Не смотрите наверх"

После заявления Ди Каприо режиссер Адам Маккей вынужден был заменить Мерил Стрип дублершей.

47-летний голливудский актер Леонардо Ди Каприо заставил понервничать режиссера Адама Маккея на съемках картины "Не смотрите наверх" после того, как наотрез отказался сниматься в сцене, где его 72-летняя партнерша Мэрил Стрип была обнаженной. Об этом Маккей рассказал в интервью The Guardian.

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По его словам, ДиКаприо очень хорошо отзывался о своей коллеге и считал ее "большой звездой и значимой фигурой в отрасли", поэтому не хотел, чтобы Мерил показывалась в кадре обнаженной с татуировкой на талии. Актер посчитал это неуважительным по отношению к Стрип.

"Она бесстрашна. Но мы заменили ее дублером. Знаете, у кого были с этим проблемы? Лео ДиКаприо. Лео просто рассматривает Мерил как королеву кино… Хотя, возможно, королева – это слишком. Но она особая фигура в истории кино. Ему не нравилось видеть ее с татуировкой на пояснице, которая на секунду ходит обнаженной. Он сказал мне что-то вроде: "Тебе действительно нужно это показать?" И я подумал: "Это президент Орлеан, это не Мерил Стрип", – поведал Маккей, добавив, что сама трижды оскароносная актриса абсолютно спокойно отнеслась к откровенной сцене.

[ + – ] Мерил Стрип в роди президента Джейн Орлеан Фото: Скриншот

Фильм "Не смотрите наверх" – комедия в жанре политической сатиры. Она рассказывает об астрономах докторе Рэндалле Минди (Ди Каприо) и Кейт Дибиаски (Дженнифер Лоуренс), обнаруживших комету, несущуюся к Земле, которая положит конец человечеству. Они доводят этот вопрос до сведения президента Джейн Орлеан (Стрип), которая отказывается слушать доводы астрономов, уверяющих, что через полгода планета будет уничтожена, и надо что-то делать. Героиня Стрип – тонкая пародия на бывшего президента США Дональда Трампа.

Кроме перечисленных актеров, в картине зрители увидят Тимоти Шаламе, Роба Моргана, Кейт Бланшетт, Джону Хилла, Мэттью Перри, Тайлер Перри, Химеша Пателя, Ариану Гранде, Кида Кади и других.

[ + – ] Трейлер фильма "Не смотрите наверх"

"Не смотрите наверх" будет транслироваться на Netflix с 24 декабря.

Напомним, Шерон Стоун рассказала, за что платила Леонардо Ди Каприо на съемках вестерна "Быстрый и мертвый".