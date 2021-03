Шэрон Стоун рассказала, что платила Леонардо ДиКаприо на съемках вестерна "Быстрый и мертвый"

Студия TriStar Pictures не хотела брать в фильм 21-летнего ДиКаприо, поэтому Стоун настояла на его участии и выплатила начинающему актеру гонорар

30 марта в США стартовали продажи автобиографической книги 63-летней голливудской кинодивы Шэрон Стоун The Beauty of Living Twice, в которых она раскрыла неизвестные ранее подробности личной и профессиональной жизни. В том числе и о том, как она в 1995 году поддержала тогда еще начинающего актера Леонардо ДиКаприо. Об этом пишет Insider.

Вестерн Сэма Рэйми был снят в 1995 году. Он рассказывал историю дуэльного турнира в вымышленном городке "Искупление" на Диком Западе. Главные роли в нем исполнили такие звезды, как Джин Хэкмен, Рассел Кроу и Лэнс Хенриксен.

Шэрон Стоун досталась роль таинственной "Леди" Эллен, единственной женщины-участницы турнира, а Леонардо ДиКаприо – роль "Малыша", незаконнорожденного сына устроителя турнира.

"Этот парень по имени Леонардо ДиКаприо был единственным, кто прошел прослушивание. По-моему, он был единственным, кто вошел в роль и сумел заплакать", — вспоминала Шэрон Стоун.

Однако главы студии TriStar Pictures упорно отказывались брать ДиКаприо в фильм, и Стоун удалось их убедить только потому что она была сопродюсером, и сама согласилась выплатить Леонардо гонорар. "Мне сказали, если я так сильно хочу видеть его в фильме, то могу заплатить ему из своего гонорара. Так я и сделала", — рассказала Стоун.

"Его же никто не знает, Шэрон, почему ты стреляешь себе в ногу?", — сказали актрисе на студии по ее словам. Впрочем, ДиКаприо был не единственным за кого ей пришлось "сражаться", также на студии не видели Сэма Рэйми в качестве режиссера вестерна. До 1995 года у него в активе были только фильмы про зомби и ужастики.

В книге мемуаров Шэрон Стоун поведала немало тайн. Так, она упомянула о том, как хирург, делая ей операцию на груди, увеличил размер бюста, не спросив ее согласия. Он решил, что так актриса будет выглядеть гармоничней.

Ранее Шэрон рассказала о том, как во время съемок фильма "Основной инстинкт" ее заставляли спать с партнером, чтобы в кадре было больше секса.