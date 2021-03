"Изменили без моего согласия": Шэрон Стоун рассказала о том, как ей сделали новую грудь

Врач решил, что с большими формами знаменитости будет лучше.

С 30 марта в США стартуют продажи автобиографической книги 63-летней голливудской кинодивы Шэрон Стоун The Beauty of Living Twice, в которых она раскрыла неизвестные ранее подробности личной и профессиональной жизни, передает People.

Недавно знаменитость дала интервью телеведущей Опре Уинфри, в котором приоткрыла некоторые подробности книги. В частности, актриса пишет об эйджизме. По ее словам, за время творческой карьеры она заметила, что мужчины очень предвзято относятся к женщинам, достигшим 40-летнего возраста.

"Я думаю, что по мере того, как мы становимся старше, у нас возникает это социальное давление, когда люди начинают пытаться сказать нам, что наша ценность принижается", – отметила она.

Шэрон категорически не согласна с таким утверждением:

"Я думаю, что это время в нашей жизни, когда наша ценность наиболее высока. Вы становитесь самым могущественным, чем когда-либо".

В книге Стоун откровенно говорит и о том, какие проблемы со здоровьем ей довелось пережить. Ее чуть не убил инсульт в 43 года, а в детстве актриса прошла через клиническую смерть. Кроме того, ей удалили доброкачественные опухоли в груди. И с последним моментом была связана довольно неприятная история.

По словам актрисы, эта операция прошла в 2001 году. Врачи вырезали два доброкачественных образования, которые были больше, чем ее грудь. Когда она очнулась после наркоза, то увидела, что хирург поставил ей большие грудные импланты.

"Когда с меня сняли бинты, я увидела, что моя грудь больше похожа на чашку. Врач сказал, что она лучше подходит к размеру моих бедер. Он изменил мое тело без моего ведома и согласия", – отметила звезда. Врач, призналась Шэрон, поставил протезы на свое усмотрение, решив, что с большой грудью она будет лучше выглядеть.

Пережитый в том же году инсульт существенно повлиял на карьеру актрисы. В течение семи лет она не могла найти работу, а также лишилась опеки над приемным сыном Роэном. Ей даже пришлось перезакладывать дом, чтобы как-то протянуть, и звезда потеряла все, что имела. При этом, призналась Стоун, люди были жестоки по отношению к ней.

Однако со временем все наладилось. Сейчас знаменитость живет с 20-летним Роэном, двумя другими приемными сыновьями – 15-летним Лэрдом и 14-летним Куинном.

Ранее Шэрон рассказала о том, как во время съемок фильма "Основной инстинкт" ее заставляли спать с партнером, чтобы в кадре было больше секса.