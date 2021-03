"Змінили без моєї згоди": Шерон Стоун розповіла про те, як їй зробили нові груди

Лікар вирішив, що з великими формами знаменитості буде краще.

З 30 березня в США стартують продажі автобіографічної книги 63-річної голлівудської кінодіви Шерон Стоун The Beauty of Living Twice, у яких вона розкрила невідомі раніше подробиці особистого і професійного життя, передає People.

Нещодавно знаменитість дала інтерв'ю телеведучій Опрі Вінфрі, у якому відкрила деякі подробиці книги. Зокрема, актриса пише про ейджизм. За її словами, за час творчої кар'єри вона помітила, що чоловіки дуже упереджено ставляться до жінок, які досягли 40-річного віку.

[ + – ] Книга актриси вже надійшла в продаж

"Я думаю, що в міру того, як ми стаємо старшими, у нас виникає цей соціальний тиск, коли люди починають намагатися сказати нам, що наша цінність принижується", — зазначила вона.

Шерон категорично не згодна з таким твердженням:

"Я думаю, що цей час у нашому житті, коли наша цінність найбільш висока. Ви стаєте наймогутнішим, ніж будь-коли".

У книзі Стоун відверто говорить і про те, які проблеми зі здоров'ям їй довелося пережити. Її мало не вбив інсульт у 43 роки, а в дитинстві актриса пройшла через клінічну смерть. Крім того, їй видалили доброякісні пухлини у грудях. І з останнім моментом була пов'язана досить неприємна історія.

За словами актриси, ця операція пройшла у 2001 році. Лікарі вирізали два доброякісних утворення, які були більшими за її груди. Коли вона прокинулася після наркозу, то побачила, що хірург поставив їй великі грудні імпланти.

"Коли з мене зняли бинти, я побачила, що мої груди більше схожі на чашки. Лікар сказав, що вони краще підходять до розміру моїх стегон. Він змінив моє тіло без мого відома і згоди", — зазначила зірка. Лікар, зізналася Шерон, поставив протези на свій розсуд, вирішивши, що з великими грудьми вона буде краще виглядати.

[ + – ] Шерон Стоун з'явилася на обкладинці Vogue

Пережитий у тому ж році інсульт істотно вплинув на кар'єру акторки. Протягом семи років вона не могла знайти роботу, а також позбулася опіки над прийомним сином Роеном. Їй навіть довелося переоблаштовувати будинок, щоб якось протягнути, і зірка втратила все, що мала. При цьому, зізналася Стоун, люди були жорстокі по відношенню до неї.

Однак з часом усе налагодилося. Наразі знаменитість живе з 20-річним Роеном, двома іншими прийомними синами — 15-річним Лердом і 14-річним Квінном.

Раніше Шерон розповіла про те, як під час зйомок фільму "Основний інстинкт" її змушували спати з партнером, щоб у кадрі було більше сексу.