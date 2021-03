Шэрон Стоун рассказала, что от нее требовали спать с партнерами по фильму "Основной инстинкт"

Актриса рассказала, что это был один из продюсеров, однако не сообщила его имени

63-летняя кинозвезда Шэрон Стоун выпустила новую книгу мемуаров под названием The Beauty of Living Twice в которой поведала подробности о своей карьере и о некоторых скандальных происшествиях, что случились во время съемок известного эротического триллера "Основной инстинкт". Об этом пишет Daily Mail.

Стоун сообщила, что один из продюсеров фильма "рекомендовал" ей переспать с партнером по фильму, чтобы "улучшить химию на экране". Впрочем, актриса не сообщила, кто это был.

[ + – ] Обложка мемуаров Шэрон Стоун/Все фото: Instagram sharonstone

Всего продюсеров было четверо: Уильям С. Бизли, Луис ДʼЭспозито, Марио Кассар, Алан Маршалл, и СМИ уже обратились к и представителям за комментариями, однако никто из них не ответил.

Кроме этого, по сюжету у героини Стоун было несколько сексуальных партнеров, включая главного героя, роль которого исполнил Майкл Дуглас, но он пока тоже никак это не прокомментировал.

Шэрон упомянула, что продюсер рассказывал ей о том, как занимался сексом с актрисой Авой Гарднер на экране. Но это ее не убедило. "Одна мысль о нем в одной комнате с Гарднер заставила меня задуматься. Потом я поняла, что ей приходилось мириться с ним и делать вид, что он ей хоть немного интересен", — сообщила Стоун.

О своем партнере по фильму, Майкле Дугласе, она отзывалась очень тепло и сказала, что они до сих пор дружат. А вот о режиссере Поле Верховене актриса в книге пишет не очень приятные вещи.

Она настаивает на том, что знаменитый эпизод в полицейском участке, где на ней нет нижнего белья, снимали без ее согласия. Более того, ее попросили снять белье, потому что оно якобы "отсвечивало в кадре". Но всю скандальность сцены актриса поняла только во время финального просмотра с продюсерами.

Она ударила Верховена по лицу и связалась с адвокатом. Однако эпизод остался в фильме и в 2017 году режиссер сообщил, что Стоун была в курсе происходящего и знала, что делает в той сцене.

"Шэрон лжет. Любая актриса знает, что получится, если вы попросите ее снять нижнее белье и направите туда камеру", — рассказывал режиссер. К слову, эта сцена стала одной из самых цитируемых в мире кино и сама Стоун нередко возвращалсь к ней в фотосессиях.

Мемуары Шэрон Стоун уже появились в продаже и стали одной из самых читаемых книг весны 2021 года.

"Возможность побудила меня написать эту книгу — возможность расти и делиться этим ростом. Я научилась прощать то, что невозможно простить. Я надеюсь, что я смогу поделиться с вами своим жизненным опытом и вы научитесь, как справиться с тем же", — прокомментировала Шэрон Стоун выход своей биографии.