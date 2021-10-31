Философская ловушка. Зачем смотреть фильм Пола Верховена "Искушение"
На 84-м году жизни создатель "Робокопа" и "Основного инстинкта" снял нечто совершенно на него непохожее.
"Вы меня соблазняете? Откуда у вас навыки проститутки?" — спрашивает папский нунций у настоятельницы тосканского женского монастыря Бенедетты Карлини в новом фильме Поле Верховена "Искушение".
На 84-м году жизни создатель "Робокопа" и "Основного инстинкта" снял нечто совершенно на него непохожее. Во многих странах прокатчики рекламируют эту картину как историческую драму. Впрочем, у Верховена, очевидно, не было цели рассказать зрителю реальную историю Бенедетты — амбициозной средневековой аббатисой из Пеша, которая пыталась бороться с реформацией. Фильм вообще не о католической церкви, хотя все действующие лица – ее служители, и большинство событий разворачиваются в женском монастыре. Он и не о квир, хотя на развитие лесбийской любовной линии автор выделил довольно много экранного времени. "Искушение" даже не о сексе, не о том, что между болью, наслаждением и чувством вины существует трудно объяснимая, но неразрывная связь. Хотя сцены, в которых одновременно присутствуют средневековые орудия пыток и обнаженные женские тела, действительно, будоражат воображение.
На сей раз Пол Верховен снял фильм о всепоглощающем и беспощадном желании человека верить в чудо. Порой, потребность в вере у его персонажей становится настолько сильной, что затмевает голос разума. И возможно, это не так уж плохо.
Тем, кто оказался на краю бездны отчаянья, доводы рассудка уже, как правило, не помогают, а вера еще может спасти.
Приходится признать, что оригинальное название "Благословленная девственница" гораздо больше соответствует содержанию, чем то, под которым картина выходит в украинский прокат. Изменили его, вероятнее всего, ради кассы. Впрочем, те из зрителей, кого привлечет название "Искушение", скорее всего, будут разочарованы. В этой картине, действительно, много откровенных сцен, но эротическими их назвать сложно. Мотив страдания, причем не столько физического, сколько морального, явно интересовал автора больше, чем мотив удовольствия.
Выбор исполнительницы главной роли на первый взгляд кажется странным. Бенедетту Карлини играет Вирджини Эфира. Публике она запомнилась по легким романтическим комедиям "Притворись моим парнем" (2013 год), "Семья в аренду" (2015 год) и "Любовь не по размеру" (2016 год).Важно
В Эфира зрители привыкли видеть веселую блондинку с которой вечно происходят какие-нибудь смешные неприятности, но даже в безвыходных ситуациях она умудряется сохранять солнечную улыбку на лице, поэтому в нее, конечно, влюбляется самый милый парень и все заканчивается хеппи эндом. Кроме того, она ведет развлекательные шоу на французском телевиденье и даже выступает с комическим монологами. Впрочем, неочевидный выбор, похоже оказался правильным. Эфира удалось на время отставить в сторону комическое амплуа и перевоплотиться в опальную аббатису.
Главный вопрос фильма – вправду ли Бенедетта обладала даром пророчества или просто повредилась в рассудке – Верховен умышленно оставляет открытым. В сюжете достаточно аргументов и косвенных доказательств, чтобы подкрепить оба варианта ответа и сделать их равноценными. Эта хитроумная ловушка ставит зрителя перед той же дилеммой, которая разрушила жизни большинства персонажей картины:
"Верить или нет?"