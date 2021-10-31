Философская ловушка. Зачем смотреть фильм Пола Верховена "Искушение"

"Вы меня соблазняете? Откуда у вас навыки проститутки?" — спрашивает папский нунций у настоятельницы тосканского женского монастыря Бенедетты Карлини в новом фильме Поле Верховена "Искушение".

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На 84-м году жизни создатель "Робокопа" и "Основного инстинкта" снял нечто совершенно на него непохожее. Во многих странах прокатчики рекламируют эту картину как историческую драму. Впрочем, у Верховена, очевидно, не было цели рассказать зрителю реальную историю Бенедетты — амбициозной средневековой аббатисой из Пеша, которая пыталась бороться с реформацией. Фильм вообще не о католической церкви, хотя все действующие лица – ее служители, и большинство событий разворачиваются в женском монастыре. Он и не о квир, хотя на развитие лесбийской любовной линии автор выделил довольно много экранного времени. "Искушение" даже не о сексе, не о том, что между болью, наслаждением и чувством вины существует трудно объяснимая, но неразрывная связь. Хотя сцены, в которых одновременно присутствуют средневековые орудия пыток и обнаженные женские тела, действительно, будоражат воображение.

[ + – ] Benedetta – Official Trailer

На сей раз Пол Верховен снял фильм о всепоглощающем и беспощадном желании человека верить в чудо. Порой, потребность в вере у его персонажей становится настолько сильной, что затмевает голос разума. И возможно, это не так уж плохо.

Тем, кто оказался на краю бездны отчаянья, доводы рассудка уже, как правило, не помогают, а вера еще может спасти.

Приходится признать, что оригинальное название "Благословленная девственница" гораздо больше соответствует содержанию, чем то, под которым картина выходит в украинский прокат. Изменили его, вероятнее всего, ради кассы. Впрочем, те из зрителей, кого привлечет название "Искушение", скорее всего, будут разочарованы. В этой картине, действительно, много откровенных сцен, но эротическими их назвать сложно. Мотив страдания, причем не столько физического, сколько морального, явно интересовал автора больше, чем мотив удовольствия.

[ + – ] Бенедетту Карлини играет Вирджини Эфира Фото: Скриншот

Выбор исполнительницы главной роли на первый взгляд кажется странным. Бенедетту Карлини играет Вирджини Эфира. Публике она запомнилась по легким романтическим комедиям "Притворись моим парнем" (2013 год), "Семья в аренду" (2015 год) и "Любовь не по размеру" (2016 год).

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В Эфира зрители привыкли видеть веселую блондинку с которой вечно происходят какие-нибудь смешные неприятности, но даже в безвыходных ситуациях она умудряется сохранять солнечную улыбку на лице, поэтому в нее, конечно, влюбляется самый милый парень и все заканчивается хеппи эндом. Кроме того, она ведет развлекательные шоу на французском телевиденье и даже выступает с комическим монологами. Впрочем, неочевидный выбор, похоже оказался правильным. Эфира удалось на время отставить в сторону комическое амплуа и перевоплотиться в опальную аббатису.

Главный вопрос фильма – вправду ли Бенедетта обладала даром пророчества или просто повредилась в рассудке – Верховен умышленно оставляет открытым. В сюжете достаточно аргументов и косвенных доказательств, чтобы подкрепить оба варианта ответа и сделать их равноценными. Эта хитроумная ловушка ставит зрителя перед той же дилеммой, которая разрушила жизни большинства персонажей картины: