Культурный запой. Как правильно смотреть сериалы и в чем секрет их притягательности

Я родился еще в те времена, когда сериалы были хуже фильмов. Если фильм делался долго, с толком, с чувством, расстановкой, то сериал снимался на скорую руку. Разница в качестве была – как между шахматной партией и блицем.

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Если в шахматной партии ты все просчитываешь, думаешь над ходом хоть 20 минут, то в блице считать времени нет. Играешь по интуиции, то есть, как бог на душу положит.

Казалось бы, тогда люди должны были предпочитать фильмы сериалам. Но ничего подобного. Все дружно понижали ожидания от сериалов, и смотрели их с удовольствием.

- Что вы хотите? – спрашивали все. – Это же сериал! Тут сам жанр предполагает условности и натяжки.

Сериалы тогда шли так, что новая серия появлялась раз в неделю. Ну, посмотришь в субботу, и все выходные свободны.

А потом, лет 10 назад, вдруг появились сериалы, которые по качеству не уступали фильмам. И я посмотрел первую серию такого, потом вторую. Увлекательно! Короче, 12 часов подряд смотрел. Уф! Уфффф! Очень тяжело все воскресенье смотреть. Два дня потом ходил как выжатый лимон.

Но потом втянулся. Это стало привычным. Весь сериал за день. Один сезон.

Я перестал ходить в гости к друзьям. Просто времени по выходным на друзей нет. А если и есть, то в гости приходить тоже политически некорректно. Приходишь, а они 6-ю серию своего сериала смотрят. И ты их отрываешь. Нет, они тебе кофе наливают, разговаривают вежливо. Но видно, что они о своем сериале думают. А что там дальше?

Тут подоспело решение. А что если ходить в гости, и с ними их сериал смотреть? Но это не очень хорошее решение, оказывается.

Прихожу к Ольке с Маратом. А они свой Бриджпорт смотрят.

- Иди сюда, — говорят они. – Ложись с нами!

У них телевизор в спальне. Они там смотрят. Ну, что? Иду, ложусь там с краешку. Они – как ни в чем ни бывало. Словно это нормально – втроем на кровати. На супружеском ложе, так сказать. Мы с Маратом по краям, Олька – в центре.

Ну, смотрим их Бриджпорт. Мне не очень интересно.

- Ребята! – говорю. – А я вчера на Apple TV подписался. Там есть сериал Тегеран. Давайте посмотрим? Чем этот ваш муторный Бриджпорт мусолить?

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Заряжаем мой Тегеран. Я смотрю, и оторваться не могу. Сейчас ее иранцы поймают. И ее Моссад ее не спасет!

Ну, что? Я смотрю, а Олька на кухню пошла. Посуду помыть с позавчера. Марат в телефоне своем копается. Новости с биржи смотрит. Неинтересно им, понимаешь ли.

Вся штука в том, что мы друзей себе подбираем по нашему хорошему вкусу. Нам нравится Пруст, и им тоже. Хорошие вкусы у нас совпадают. Но наряду с хорошими вкусами у нас у всех есть и параллельные плохие. К примеру, мне нравится про шпионов, а Ольке с Маратом – про отношения. Поэтому в эпоху сериалов с ними дружить невозможно.

В чем тут штука? Дело в том, что люди все говорят о своих хороших вкусах. Кафка там, легенда о Великом Инквизиторе. Князь Мышкин. Такие дела. Говорят о своем хорошем вкусе, но смотрят, следуя своему плохому вкусу. Такая петрушка.

Поэтому раньше, когда мы разговаривали, мы подходили друг другу. Говорили об одном и том же. А сегодня, когда мы смотрим сериалы, мы уже друг другу не подходим. У нас плохие вкусы разные потому что.

Сегодня и жениться надо так, чтобы у тебя с женой было полное совпадение плохих вкусов. А иначе вы по разным комнатам разойдетесь. Поэтому в эпоху сериалов столько пар развелось. Это в Америке называется grew apart.

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Короче! Я сейчас смотрю сериалы сезонами. И тут какая история? Вышел сериал Люпин. Я его посмотрел – а там сезон на самом интересном месте обрывается. Продолжение – через полгода. Епрст! Вы что, с дуба упали? Издеваетесь? Полгода ждал! Зарядил вторую часть Люпина – а я уже первую не помню. Нет, так нельзя. Это антигуманно.

А на прошлой неделе я зарядил Алиби. Посмотрел 6 серий. А там их всего 12. И что? Они будут по 2 серии в день добавлять. Завтра – 7 и 8 серии. Как так можно? Я сегодня не знаю, что делать. Это же как 10 лет назад! Отстали от жизни! Дедушкин и бабушкин формат просмотра предлагают. Я – против!

Если вы со мной согласны – напишите петицию в администрацию президента. Прекратить это издевательство над людьми! Копию – в комиссию по правам человека. Этому надо положить конец!

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