Когда денег больше, чем хороших идей. Почему падает качество фильмов и сериалов от Netflix

Смотрю Netflix и думаю. Чем больше выручка у компании, тем больше они штампуют фильмов и сериалов. При этом, само качество этого нового контента довольно сомнительное. Опять же, это мое личное субъективное мнение и может кто-то другой думает иначе.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

А теперь смотрим биржевые котировки. Капитализация компании — 260 млрд долларов. Причем, хочу обратить внимание, что за последние 10 лет капитализация выросла в более чем 50 раз. А доход и прибыль компании в то же самое время — только в 10 раз.

Иными словами, цена на акции растет быстрее, чем компания зарабатывает деньги.

Понятно, что инвесторы верят в то, что в будущем результаты компании оправдают их надежды. И я не сомневаюсь, что в этом есть рациональное зерно, так как ставка делается на растущий рынок стриминговых сервисов.

Только я не сомневаюсь и в том, что с ростом доходов будет падать качество контента. Как сейчас. И мне интересно как компания будет удерживать пользователей при такой тенденции с контентом?

Съемка фильма — это бизнес-проект. На бумаге он выглядит неплохо, а как будет по факту, никто не знает. Студия может вложить много денег в фильм, но он не окупится в прокате, либо превысит ожидания студии по окупаемости.

Преимущество Нетфликса в том, что они не рассчитывают на окупаемость фильма. Они зарабатывают на подписке.

Важно

Момент истины для биткойна. Почему "биток" — это финансовый пузырь и когда он лопнет

И в этом же их недостаток. В то время, как у студий окупаемость фильмов стимулирует тщательно выбирать контент, у Нетфликса такой потребности нет. У них отсутствует понимание того, насколько каждый фильм коммерчески успешен, ведь клиент платит не за фильм, он платит за пользование сервисом!

А сейчас они выпускают много фуфла, которое бы провалилось в прокате, но клиенты Нетфликса его потребляют, так как заплатили за это сравнительно небольшие деньги. В кино не пошел бы, а дома под пивко зайдет.

И такого контента появляется очень много! Чем больше Нетфликс снимает, тем больше там появляется фуфлового контента. Понятно, что там есть хорошие фильмы и сериалы. Не весь контент фуфловый, но его доля в общем количестве.

Важно

15 миллиардов долларов за лошадиную ферму. Как Intel стал крупнейшим инвестором в Ирландии

И рейтинги фильмов 2020-2021 года в IMDB об этом красноречиво говорят — 5-6 баллов.

О чем это говорит? У компании денег больше, чем идей для фильмов и сериалов! Поэтому снимают шлак, который не спасают даже звездные актеры, такие, как Шарлиз Терон, Джейми Фокс или Райян Рейнолдс.

И, по мере роста, ситуация усугубится. Это неизбежно, когда денег больше, чем хороших идей(!), но деньги все равно нужно тратить на новые проекты для расширения бизнеса.

И они сейчас именно так и поступают. Тратят деньги в заведомо провальные проекты.для расширения.

Первоисточник.