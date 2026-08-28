Коммунальный тупик: как монополисты повышают цены, делая вид, что в Украине есть рынок услуг ЖКХ

Каждый раз, когда я слышу разговоры о рыночных ценах на коммунальные услуги или электроэнергию, у меня создается впечатление, что эти эксперты прогуляли занятия по экономике. Ведь прежде чем произносить волшебные слова "рыночные цены", сначала стоит вспомнить, что рынки бывают разные.

Монополия. Олигополия. Монопсония. Совершенная конкуренция.

И это не просто красивые слова из учебника. От типа рынка напрямую зависит то, как именно будут функционировать спрос, предложение и цена. И когда мы говорим о "рыночной цене" в ее классическом экономическом понимании, то имеем в виду условия, близкие к совершенной конкуренции. Много покупателей, много продавцов, свободная конкуренция, возможность выбора и отсутствие у кого-либо возможности единолично диктовать цену.

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Продавцы конкурируют за покупателя, и это заставляет их искать приемлемую цену и улучшать свое предложение. Покупатели в свою очередь выбирают наиболее подходящий для себя вариант. И если один продавец вдруг решит: "А что, если поднять цену вдвое", покупатель, скорее всего, просто пойдет к конкуренту. Или найдет товар-заменитель. В результате продавец, слишком сильно завысивший цену, рискует потерять часть рынка.

Именно так, благодаря миллионам индивидуальных решений покупателей и продавцов, формируется механизм рыночного саморегулирования.

Если же речь идет о МОНОПОЛИИ, то рынок работает совсем по-другому.

Начнем с того, что монополия — это когда на рынке есть только один продавец. И в такой ситуации покупатель не может сказать: "Нет, спасибо, пойду к вашему конкуренту". Потому что конкурента просто нет.

Монополист получает возможность влиять на цену, а значит, и на распределение прибыли. Он может ограничивать предложение, устанавливать выгодную для себя цену и перекладывать значительную часть своих затрат или неэффективности на потребителя.

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То есть тот же механизм, который в условиях конкуренции сдерживает продавца, в условиях монополии работает совсем иначе. Именно поэтому в развитых странах и возникло антимонопольное законодательство. Не потому, что там кто-то не любит богатые компании. А потому, что монополия может нарушить механизм конкуренции и рыночного саморегулирования.

А если вернуться к Украине, то коммунальные услуги или энергетика — это сфера с огромной долей естественных монополий, государственного регулирования и критически важной инфраструктуры.

Поэтому, когда нам просто говорят: "Нужно перейти на рыночные цены", возникает вполне логичный вопрос: а где же тот конкурентный рынок, который должен формировать эти цены? Ведь если между производителем и потребителем существует государственное регулирование, ограничения, монопольные или олигопольные структуры, да еще и посредники, то называть конечную цену просто "рыночной" — как минимум некорректно.

И здесь мы подходим к еще одной проблеме, о которой почему-то часто забывают, когда говорят о "рыночной цене" электроэнергии.

В обычной экономической модели, когда товар дорожает, часть людей сокращает его потребление. Кто-то вообще перестает покупать. Кто-то переходит на более дешевый аналог. Кто-то находит товар-заменитель. Это называется ЭЛАСТИЧНОСТЬЮ СПРОСА — то есть тем, насколько сильно меняется спрос в ответ на изменение цены. И это отлично работает для многих товаров. Подорожал телефон или автомобиль — можно отложить покупку или приобрести более дешевую модель.

Но если электроэнергия подорожала, то вы не можете сказать: "Ну, тогда я просто буду покупать меньше электроэнергии".

А как именно? Не включать холодильник? Не заряжать телефон? Не пользоваться освещением? Не отапливать квартиру зимой?

Да, можно сократить потребление. Но только до определенного физиологически и бытово приемлемого предела.

И именно в этом заключается принципиальная разница.

Коммунальные услуги — это базовая потребность современного человека. Поэтому спрос на них значительно менее эластичен, чем спрос на большинство обычных товаров. И когда цена растет, человек зачастую не может просто отказаться от покупки. Он вынужден заплатить больше и компенсировать это сокращением расходов на что-то другое. То есть вместо того, чтобы потреблять меньше электроэнергии, человек может начать меньше тратить на еду, одежду, отдых или другие нужды.

И тут мне вспоминается старый анекдот с черным юмором.

Отец жалуется:

— Сынок, водка подорожала…

— Папа, так ты теперь будешь меньше пить?

— Нет, сынок. Теперь ты будешь меньше есть.

Вот примерно так же может работать и "рыночное регулирование" цены на базовую потребность, если просто переложить всю проблему на потребителя.

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