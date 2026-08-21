Задолженность по коммунальным услугам может привести к начислению пени, штрафам, судебному разбирательству и аресту средств на счетах. Адвокат также пояснил, в каких случаях возможно изъятие имущества.

Неуплата коммунальных услуг в Украине может привести не только к накоплению задолженности. Поставщик имеет право начислить пеню и штраф, приостановить предоставление услуги, обратиться в суд, а после возбуждения исполнительного производства должник рискует столкнуться с арестом банковских счетов. В худшем случае взыскание может быть обращено даже на недвижимость. О том, какие санкции грозят украинцам из-за долгов за жилищно-коммунальные услуги, Фокус спросил у адвоката Александра Дубового.

Могут ли налагать штраф за задолженность по коммунальным услугам?

Запрет на применение штрафных санкций и прекращение или приостановка предоставления жилищно-коммунальных услуг должникам были отменены ещё в 2024 году.

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В настоящее время мораторий, предусмотренный постановлением Кабинета Министров Украины № 206 от 5 марта 2022 года, сохраняется только для потребителей на временно оккупированных территориях, в зонах активных боевых действий, а также в отношении поврежденного в результате войны недвижимого имущества.

В других случаях поставщик услуг может применять санкции в отношении должника.

Поставщик также может обратиться в суд с целью взыскания суммы задолженности, неустойки (пени, штрафа), инфляционных начислений и годовых процентов. В этом случае на должника может лечь дополнительное финансовое бремя в виде судебных издержек

"Если потребитель не производит своевременную оплату за жилищно-коммунальные услуги, поставщик этих услуг имеет право начислить пеню", — поясняет Александр Дубовой, руководитель адвокатского бюро Александра Дубового.

В соответствии с законом Украины "О жилищно-коммунальных услугах" общая сумма пени не может превышать 100 % суммы задолженности. Кроме того, поставщик может наложить штраф, если это предусмотрено договором с потребителем.

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Поставщик имеет право прекратить предоставление соответствующей коммунальной услуги должнику. Таким образом, неуплата счетов может повлечь за собой не только финансовые последствия. В отсутствие моратория потребитель рискует остаться без той услуги, по которой накопился долг.

Долг за коммунальные услуги могут взыскать через суд

Еще один возможный сценарий, по словам эксперта, — обращение поставщика в суд. Более того, компания будет требовать взыскать с должника не только основную сумму задолженности, но и пеню, штраф, инфляционные начисления и годовые проценты. Кроме того, на должника могут быть возложены судебные издержки.

Если после вынесения судебного решения поставщик обратится в службу исполнения решений для принудительного взыскания, сумма расходов для должника может увеличиться ещё больше.

"С должника будут дополнительно взысканы расходы на исполнительное производство", — отмечает адвокат.

Арест счетов — одна из самых серьезных санкций

Начало исполнительного производства создает для должника дополнительные риски. В частности, могут наложить арест на средства на банковских счетах и списать их в счет погашения задолженности.

Начало исполнительного производства создает для должника дополнительные риски, такие как арест средств на банковских счетах и списание средств до полного погашения задолженности

Таким образом, просроченный платеж за коммунальные услуги при определенных условиях может привести к судебному разбирательству, в результате которого к основной сумме задолженности будут добавлены штрафные санкции, а также судебные издержки и расходы на исполнительное производство.

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Самой строгой мерой по исполнению судебного решения может стать обращение взыскания на недвижимое имущество должника.

Однако, по словам Александра Дубового, на самом деле такие случаи встречаются крайне редко.

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"Размер задолженности должен быть соизмерим со стоимостью имущества. То есть если сумма задолженности за коммунальные услуги незначительна по сравнению со стоимостью квартиры или дома, то принудительное взыскание в отношении жилья, как правило, не применяется", — поясняет адвокат.

Между тем количество должников по коммунальным услугам в Украине продолжает неуклонно расти. К такому выводу пришел эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Олег Попенко, опираясь на официальные данные за последние месяцы.