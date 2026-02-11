Грабеж под видом рынка: почему повышение тарифов на электроэнергию — не для Украины

Здесь один эксперт говорит, что для того, чтобы исчезли отключения, то надо, чтобы украинцы платили рыночные цены.

Знаете, я не являюсь большим экспертом в энергетике, но немного разбираюсь в экономике. Так вот. Перед тем, как говорить о таком явлении, как "рыночные цены", то сначала стоит вспомнить о типах рынка.

Монополия, олигополия, монопсония, совершенная конкуренция.

Почему? Потому что есть такое явление, как спрос и предложение. Спрос формируется со стороны покупателей, а предложение — продавцов.

И именно в зависимости от типа рынка потом будет зависеть, как будут работать силы спроса и предложения. И самое главное здесь, что такое явление, как "рыночные цены", требует идеальных условий — а именно рынка "совершенной конкуренции", где есть большое количество покупателей и продавцов. Потому что продавцы конкурируют между собой за покупателя, формируя идеальную цену предложения. А покупатели между собой, формируя идеальный спрос.

И когда на таком рынке один продавец захочет поднять цены, то покупатели найдут товары-заменители, или же пойдут к конкрентам, и тот потеряет свою долю рынка. И так в результате индивидуальных действий и интересов каждого отдельного участника происходит саморегуляция цен.

Во всех других типах рынка, например "монополии", такое явление, как рыночные цены, в принципе невозможно. Потому что на рынке есть только один продавец и все вынуждены у него покупать. И такое монопольное положение создает почву для манипуляций ценой, то есть рыночное саморегулирование перестает работать.

Потому что монополист может сократить предложение или установить цены с потолка. И таким образом при постоянном спросе это приведет к росту цен и его личных прибылей. Именно поэтому, чтобы исправить эту ситуацию, в развитых странах начало появляться антимонопольное законодательство, которое бы контролировало такие монополии.

В Украине рынок электроэнергии — это монополия государства. И то, что у нас сейчас называется рынком — это пародия. Потому что из-за бессмысленных действий государственных чиновников в цепочке между монополистом и покупателем появился посредник, который не создает никакой пользы, но забирает себе норму прибыли, которая могла бы сейчас пойти на модернизацию.

В чем еще проблема рыночных цен на электроэнергию?

Когда у нас очень любят говорить о рыночных ценах, то часто забывают, что цена также является невидимым регулятором спроса и предложения.

Работает это следующим образом. Когда цена товара растет, то автоматически уменьшается количество желающих купить себе этот товар. А чувствительность потребителей к такому изменению цены называют "эластичностью спроса". Потому что люди, которые раньше покупали товар, после подорожания могут спокойно от них отказаться. Или заменить эти товары более дешевыми аналогами с идентичными функциями. А для самого человека такой отказ от покупки дорогого товара или его замена на более дешевый аналог, кроме морального дискомфорта, никаких проблем не создаст. И хотя об этих персональных эмоциях потребителей сами экономисты не рассказывают, но именно так работает ценовое регулирование спроса и предложения.

Когда же речь идет о базовых потребностях, а электроэнергия — это базовая потребность, то в данном случае это ценовое регулирование не работает вообще. Потому что даже при росте цены человек не может отказаться от электроэнергии (только если не переедет жить в лес). Поэтому он будет вынужден платить более высокие цены, уменьшая расходы на другие нужды.

И эта ситуация мне напоминает старый "анекдот с черным юмором": Когда отец жалуется, что водка подорожала. И сын радостно: "Папа, ты теперь меньше будешь пить?" — "Нет, сынок, ты теперь будешь меньше есть".

