Маск попал в кредитную ловушку: почему хозяин Tesla просит Трампа отменить новые тарифы

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Маск попросил Трампа отменить его всеобъемлющие тарифы, — Bloomberg. Наши СМИ пишут, что из-за того, что состояние упало. Хотя на самом деле причина другая.

Оказывается, что Маск заложил треть своих акций в банках для получения кредита. А учитывая, что стоимость акций упала, то там банк может потребовать внести дополнительный залог, или же продать акции, чтобы погасить кредит.

Объясню, как это работает. Пишут, что Маск впервые обратился за таким кредитом в 2022 году, чтобы купить "Твиттер". В тот год средняя рыночная стоимость акций "Тесла" составляла 300 долл. Учитывая, что акция — это достаточно рисковый тип залога, вполне вероятно, что коэффициент обеспечения был ниже, чем у традиционного твердого залога. Допустим, этот коэффициент составлял 50%. Все-таки акции — это рисковый, но очень ликвидный залог. То есть, под залог акции стоимостью 300 долл. банк дал кредит в размере 150 долл. Сразу скажу, что это очень упрощенное объяснение. Какая там была договоренность Маска с банками, я не знаю, но я думаю, что логика была именно такая.

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И сейчас, когда цена акций упала, то соответственно размер обеспечения уже не соответствует согласованным с банком условиям по размеру обеспечения. Поэтому в этом случае, банк может либо потребовать внести дополнительные акции, чтобы восстановить приемлемый уровень обеспечения. Или же погасить часть кредита, а это Маск может сделать, только продав акции.

Продавать акции — не вариант, так как это может привести к дальнейшему снижению цены. И так Маск загонит себя в ловушку. А если вносить дополнительные акции в качестве обеспечения, то это также временное решение. Потому что при дальнейшем падении цены требования банков по обеспечению будут расти.

В целом, Маск сейчас оказался в ситуации, как и владельцы недвижимости во время кризиса 2008.

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