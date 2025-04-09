Маск потрапив у кредитну пастку: чому господар Tesla просить Трампа скасувати нові тарифи

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Маск попросив Трампа скасувати його всеосяжні тарифи, – Bloomberg. Наші ЗМІ пишуть, що через те, що статки впали. Хоча насправді причина інша.

Виявляється, що Маск заклав третину своїх акцій в банках для отримання кредиту. А враховуючи, що вартість акцій впала, то там банк може вимагати внести додаткову заставу, або ж продати акції, щоб погасити кредит.

Поясню, як це працює. Пишуть, що Маск вперше звернувся за таким кредитом у 2022 році, щоб купити "Твіттер". В той рік середня ринкова вартість акцій "Тесла" складала 300 дол. Враховуючи, що акція — це досить ризиковий тип застави, то цілком ймовірно, що коефіцієнт забезпечення був нижчий, ніж у традиційної твердої застави. Припустимо, цей коефіцієнт складав 50%. Все ж таки акції — це ризикова, але дуже ліквідна застава. Тобто, під заставу акції вартістю 300 дол. банк дав кредит у розмірі 150 дол. Одразу скажу, що це дуже спрощене пояснення. Яка там була домовленість Маска з банками, я не знаю, але я думаю, що логіка була саме така.

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І зараз, коли ціна акцій впала, то відповідно розмір забезпечення вже не відповідає узгодженим з банком умовам щодо розміру забезпечення. Тому у цьому випадку, банк може або вимагати внести додаткові акції, щоб відновити прийнятний рівень забезпечення. Або ж погасити частину кредиту, а це Маск може зробити, лише продавши акції.

Продавати акції — не варіант, бо це може привести до подальшого зниження ціни. І так Маск зажене себе в пастку. А якщо вносити додаткові акції в якості забезпечення, то це також тимчасове рішення. Бо при подальшому падінні ціни вимоги банків щодо забезпечення будуть зростати.

В цілому, Маск зараз опинився в ситуації, як і власники нерухомості під час кризи 2008.

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