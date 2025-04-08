Рідний брат Ілона Маска розкритикував торгову війну Дональда Трампа

Кімбал Маск, молодший брат мільярдера Ілона Маска, розкритикував тарифи президента Дональда Трампа, назвавши їх "структурним, постійним податком на американського споживача".

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Про це він написав у пості на Х.

Кімбал Маск також заявив, що Трамп, найімовірніше, стане "найбільш високоподатковим американським президентом за останні покоління".

Пост Кімбала Маска Фото: Скриншот

"Навіть якщо йому вдасться залучити робочі місця в США за допомогою тарифного податку, ціни залишаться високими, а податок на споживання залишиться у формі вищих цін, тому що ми просто не такі хороші у виробництві всіх речей. Податок на споживання також означає менше споживання. А це означає меншу кількість робочих місць. Що, своєю чергою, призводить до меншого споживання. А потім ще меншої кількості робочих місць", — пояснив Ілон Маск-молодший до чого призведе торгова війна президента США.

Він також зазначив, що хоча у США є сильні сторони, зараз у Білому домі їх не використовують.

Кімбал Маск на презентації "Тесла Кібертрак" Фото: Kimbal Musk/X

Дональд Трамп дав зрозуміти 7 квітня, що не має наміру відмовлятися від своїх масштабних тарифних планів, незважаючи на припущення, що зростаюча волатильність ринку може призвести до паузи. Виступаючи з Овального кабінету, Трамп повністю відкинув цю ідею, хоча й стверджував, що багато країн прагнуть вести переговори щодо нових торговельних угод зі США.

Хто такий Кімбал Маск

Кімбал Маск — підприємець, ресторатор і філантроп, відомий своєю роботою у сфері сталого харчування та міського фермерства. Кімбал, як і його брат Ілон, народився в Південній Африці. Він став співзасновником The Kitchen Restaurant Group, а також некомерційних організацій, таких як Big Green і Square Roots, які займаються створенням громадських садів і просуванням місцевих систем здорового харчування.

Кімбал Маск і Стінг Фото: Kimbal Musk/X

Крім своєї кулінарної діяльності, Кімбал входив до рад директорів Tesla і SpaceX.

Минулого місяця Кімбал Маск продав акції Tesla на суму $27 млн, оскільки компанія з виробництва електромобілів зіткнулася з фінансовими потрясіннями. Брат генерального директора Tesla, як і раніше, володіє значною кількістю акцій у компанії.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп укотре звинуватив Європу в тому, що там не купують американську продукцію. І заявив, що не збирається вести переговори щодо зміни тарифів.

Також Трамп погрожує введенням додаткових 50% мит для Китаю, якщо той не скасує свої введені 34% мита для США.