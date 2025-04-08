Рідний брат Ілона Маска розкритикував торгову війну Дональда Трампа
Кімбал Маск, молодший брат мільярдера Ілона Маска, розкритикував тарифи президента Дональда Трампа, назвавши їх "структурним, постійним податком на американського споживача".
Про це він написав у пості на Х.
Кімбал Маск також заявив, що Трамп, найімовірніше, стане "найбільш високоподатковим американським президентом за останні покоління".
"Навіть якщо йому вдасться залучити робочі місця в США за допомогою тарифного податку, ціни залишаться високими, а податок на споживання залишиться у формі вищих цін, тому що ми просто не такі хороші у виробництві всіх речей. Податок на споживання також означає менше споживання. А це означає меншу кількість робочих місць. Що, своєю чергою, призводить до меншого споживання. А потім ще меншої кількості робочих місць", — пояснив Ілон Маск-молодший до чого призведе торгова війна президента США.
Він також зазначив, що хоча у США є сильні сторони, зараз у Білому домі їх не використовують.
Дональд Трамп дав зрозуміти 7 квітня, що не має наміру відмовлятися від своїх масштабних тарифних планів, незважаючи на припущення, що зростаюча волатильність ринку може призвести до паузи. Виступаючи з Овального кабінету, Трамп повністю відкинув цю ідею, хоча й стверджував, що багато країн прагнуть вести переговори щодо нових торговельних угод зі США.
Хто такий Кімбал Маск
Кімбал Маск — підприємець, ресторатор і філантроп, відомий своєю роботою у сфері сталого харчування та міського фермерства. Кімбал, як і його брат Ілон, народився в Південній Африці. Він став співзасновником The Kitchen Restaurant Group, а також некомерційних організацій, таких як Big Green і Square Roots, які займаються створенням громадських садів і просуванням місцевих систем здорового харчування.
Крім своєї кулінарної діяльності, Кімбал входив до рад директорів Tesla і SpaceX.
Минулого місяця Кімбал Маск продав акції Tesla на суму $27 млн, оскільки компанія з виробництва електромобілів зіткнулася з фінансовими потрясіннями. Брат генерального директора Tesla, як і раніше, володіє значною кількістю акцій у компанії.
Нагадаємо, раніше Дональд Трамп укотре звинуватив Європу в тому, що там не купують американську продукцію. І заявив, що не збирається вести переговори щодо зміни тарифів.
Також Трамп погрожує введенням додаткових 50% мит для Китаю, якщо той не скасує свої введені 34% мита для США.