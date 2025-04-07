Поводяться "дуже погано" і "дурять" США: Трамп розкритикував Європу через ведення торгівлі

Президент США Дональд Трамп заявив, що не збирається вести переговорів з Європою щодо змін тарифів, якщо вона не платитиме "багато грошей" кожного року. Також він поскаржився, що європейці не купують у США автомобілі та "маніпулюють своєю валютою".

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Про критику ведення торгівлі Європи зі США повідомило видання The Guardian 7 квітня.

Він пояснив, що пропозиція ЄС щодо нульових мит на автомобілі та промислові товари не розглядається. Водночас американський лідер визнає, що мита можуть "бути постійними", а можуть і не бути такими.

"Тарифи можуть бути постійними, а можуть бути предметом переговорів", — заявив він.

Водночас Трамп заявляє, що продаж енергії в ЄС стане ключовим напрямком, оскільки його адміністрація прагне усунути дефіцит торгівлі.

"Їм доведеться купувати у нас енергію, тому що вона їм потрібна, і вони будуть змушені купувати її у нас. Вони можуть купувати її, ми можемо збити 350 мільярдів доларів за один тиждень", — зазначив Трамп.

Також він пояснив, що його обурює у питаннях торгівлі Європи зі США.

"Європейський Союз дуже погано ставився до нас", — розповів американський президент.

При цьому він стверджує, що сама Європа нібито недостатньо купує товарів у США. Трамп також зазначив, що ЄС "маніпулює своєю валютою", знижуючи її, щоб ускладнити США продаж там продукції.

Також він додав, що його "турбують трактори", оскільки Європа нібито не купує американську сільськогосподарську продукцію.

"Це не тільки тарифи, це негрошові тарифи. Це тарифи, в які вони вкладають речі, що унеможливлюють продаж автомобіля. Це не гроші. Вони роблять це настільки складно — стандарти і тести", — зазначив Трамп.

Зазначимо, що раніше стало відомо про те, що європейські виробники автомобілів призупиняють постачання своєї продукції до США через мита, які ввів Дональд Трамп. Про це Фокус дізнавався 7 квітня.

Також Трамп висунув вимогу до Європи виплатити фінансові репарації. Про це стало відомо 7 квітня.