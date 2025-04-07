Ведут себя "очень плохо" и "обманывают" США: Трамп раскритиковал Европу из-за ведения торговли

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается вести переговоры с Европой по изменению тарифов, если она не будет платить "много денег" каждый год. Также он пожаловался, что европейцы не покупают в США автомобили и "манипулируют своей валютой".

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О критике ведения торговли Европы с США сообщило издание The Guardian 7 апреля.

Он пояснил, что предложение ЕС о нулевых пошлинах на автомобили и промышленные товары не рассматривается. В то же время американский лидер признает, что пошлины могут "быть постоянными", а могут и не быть таковыми.

"Тарифы могут быть постоянными, а могут быть предметом переговоров", — заявил он.

В то же время Трамп заявляет, что продажа энергии в ЕС станет ключевым направлением, поскольку его администрация стремится устранить дефицит торговли.

"Им придется покупать у нас энергию, потому что она им нужна, и они будут вынуждены покупать ее у нас. Они могут покупать ее, мы можем сбить 350 миллиардов долларов за одну неделю", — отметил Трамп.

Также он объяснил, что его возмущает в вопросах торговли Европы с США.

"Европейский Союз очень плохо относился к нам", — рассказал американский президент.

При этом он утверждает, что сама Европа якобы недостаточно покупает товаров у США. Трамп также отметил, что ЕС "манипулирует своей валютой", снижая ее, чтобы усложнить США продажу там продукции.

Также он добавил, что его "беспокоят тракторы", поскольку Европа якобы не покупает американскую сельскохозяйственную продукцию.

"Это не только тарифы, это неденежные тарифы. Это тарифы, в которые они вкладывают вещи, которые делают невозможным продажу автомобиля. Это не деньги. Они делают это настолько сложно — стандарты и тесты", — отметил Трамп.

Отметим, что ранее стало известно о том, что европейские производители автомобилей приостанавливают поставки своей продукции в США из-за пошлин, которые ввел Дональд Трамп. Об этом Фокус узнавал 7 апреля.

Также Трамп потребовал от Европы выплатить финансовые репарации. Об этом стало известно 7 апреля.