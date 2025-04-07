Больше не союзники: Трамп требует от Европы финансовых репараций

Президент США Дональд Трамп выступил с призывом к Европе выплатить значительные финансовые репарации. Он заявил, что переговоры с европейскими странами не начнутся, пока континент не согласится на ежегодные выплаты, "не только за настоящее, но и за прошлое".

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Об этом пишет издание Euronews.

По словам Трампа, США уже ввели высокие пошлины на европейские товары, и теперь эти страны должны "платить" за это.

Трамп подчеркнул, что его стратегия направлена на уменьшение торгового дефицита США, в частности с Китаем, где страна имеет триллионный долг. Он отметил, что торговые споры с Китаем обострились после того, как США подняли пошлины на китайские товары, что привело к падению мировых фондовых рынков, в частности на Уолл-стрит. Соответственно Китай повысил импортные сборы на американские товары до 34%, что лишь усложнило ситуацию.

Трамп отметил, что, хотя он не стремился к обвалу рынков, иногда необходимо применять "резкие меры" для исправления торгового дефицита. Он подчеркнул, что переговоры с другими странами могут начаться только тогда, когда они предложат США "исключительные" условия.

Президент США также подчеркнул, что для него самое важное сейчас — решение проблемы с торговым балансом, и он не готов идти на компромиссы, пока этот вопрос не будет решен. Трамп добавил, что готов к переговорам с Европой, но только после того, как страны заплатят за свои "нарушения".

На прошлой неделе президент США заявил, что открыт для переговоров, если другие страны предложат что-то "феноменальное".

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил взаимные пошлины для государств по всему миру и минимальный базовый тариф 10%, однако РФ не была включена в перечень.

Напомним, что мировые фондовые рынки продолжают резко снижаться на фоне жесткой тарифной политики Дональда Трампа. Азиатские биржи потерпели крупнейший обвал за последние 16 лет — акции в Китае, Японии, Гонконге и Индии потеряли в стоимости.