Більше не союзники: Трамп вимагає від Європи фінансових репарацій

Президент США Дональд Трамп виступив із закликом до Європи виплатити значні фінансові репарації. Він заявив, що переговори з європейськими країнами не розпочнуться, поки континент не погодиться на щорічні виплати, "не тільки за теперішнє, а й за минуле".

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Про це пише видання Euronews.

За словами Трампа, США вже ввели високі мита на європейські товари, і тепер ці країни повинні "платити" за це.

Трамп наголосив, що його стратегія спрямована на зменшення торгового дефіциту США, зокрема з Китаєм, де країна має трильйонний борг. Він зазначив, що торгові суперечки з Китаєм загострилися після того, як США підняли мита на китайські товари, що призвело до падіння світових фондових ринків, зокрема на Волл-стріт. Відповідно Китай підвищив імпортні збори на американські товари до 34%, що лише ускладнило ситуацію.

Трамп зазначив, що, хоча він не прагнув до обвалу ринків, іноді необхідно застосовувати "різкі заходи" для виправлення торгового дефіциту. Він підкреслив, що переговори з іншими країнами можуть розпочатися лише тоді, коли вони запропонують США "виняткові" умови.

Президент США також підкреслив, що для нього найважливіше зараз — вирішення проблеми з торговим балансом, і він не готовий йти на компроміси, поки це питання не буде вирішене. Трамп додав, що готовий до переговорів з Європою, але тільки після того, як країни заплатять за свої "порушення".

Минулого тижня президент США заявив, що відкритий для переговорів, якщо інші країни запропонують щось "феноменальне".

Президент США Дональд Трамп 2 квітня оголосив взаємні мита для держав по всьому світу та мінімальний базовий тариф 10%, однак РФ не була включена до переліку.

Нагадаємо, що світові фондові ринки продовжують різко знижуватися на тлі жорсткої тарифної політики Дональда Трампа. Азійські біржі зазнали найбільшого обвалу за останні 16 років — акції в Китаї, Японії, Гонконгу та Індії втратили у вартості.