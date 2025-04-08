Родной брат Илона Маска раскритиковал торговую войну Дональда Трампа

Кимбал Маск, младший брат миллиардера Илона Маска, раскритиковал тарифы президента Дональда Трампа, назвав их "структурным, постоянным налогом на американского потребителя".

Related video

Об этом он написал в посте на Х.

Кимбал Маск также заявил, что Трамп, скорее всего, станет "самым высоконалоговым американским президентом за последние поколения".

Пост Кимбала Маска Фото: Скриншот

"Даже если ему удастся привлечь рабочие места в США с помощью тарифного налога, цены останутся высокими, а налог на потребление останется в форме более высоких цен, потому что мы просто не так хороши в производстве всех вещей. Налог на потребление также означает меньшее потребление. А это означает меньшее количество рабочих мест. Что, в свою очередь, приводит к меньшему потреблению. А затем еще меньшему количеству рабочих мест", — пояснил Маск-младший к чему приведет торговая война президента США.

Он также отметил, что хотя у США есть сильные стороны, сейчас в Белом доме их не используют.

Кимбал Маск на презентации "Тесла Кибертрак" Фото: Kimbal Musk/X

Дональд Трамп дал понять 7 апреля, что не намерен отказываться от своих масштабных тарифных планов, несмотря на предположения, что растущая волатильность рынка может привести к паузе. Выступая из Овального кабинета, Трамп полностью отверг эту идею, хотя и утверждал, что многие страны стремятся вести переговоры о новых торговых соглашениях с США.

Кто такой Кимбал Маск

Кимбал Маск — предприниматель, ресторатор и филантроп, известный своей работой в сфере устойчивого питания и городского фермерства. Кимбал, как и его брат Илон, родился в Южной Африке. Он стал соучредителем The Kitchen Restaurant Group, а также некоммерческих организаций, таких как Big Green и Square Roots, которые занимаются созданием общественных садов и продвижением местных систем здорового питания.

Кимбал Маск и Стинг Фото: Kimbal Musk/X

Помимо своей кулинарной деятельности, Кимбал входил в советы директоров Tesla и SpaceX.

В прошлом месяце Кимбал Маск продал акции Tesla на сумму $27 млн, поскольку компания по производству электромобилей столкнулась с финансовыми потрясениями. Брат генерального директора Tesla по-прежнему владеет значительным количеством акций в компании.

Напомним, ранее Дональд Трамп в очередной раз обвинил Европу в том, что там не покупают американскую продукцию. И заявил, что не собирается вести переговоры по изменению тарифов.

Также Трамп угрожает введением дополнительных 50% пошлин для Китая, если тот не отменит свои введенные 34% пошлины для США.