Трамп погрожує Китаю новими 50% митами, якщо Пекін не скасує свої для США

Президент Споучених Штатів Америки Дональд Трамп погрожує запровадженням додаткових 50% мит для Китаю, якщо той не скасує свої запроваджені 34% мита для США.

Related video

Про це йдеться у дописі Трампа в соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп заявив, що якщо Пекін не скасує свої 34% мита, впроваджені на американські товари у відповідь на попередні американські мита, то на нього очікують ще одні.

"Сполучені Штати запровадять для Китаю додаткові тарифи в розмірі 50%, починаючи з 9 квітня", — пригрозив Трамп.

Він наголосив, що крім цього США збирається припинити всі переговори і скасувати всі заплановані з китайськими представниками зустрічі.

"Всі переговори з Китаєм щодо їхніх запитуваних зустрічей з нами будуть припинені. Переговори з іншими країнами, які також запросили зустрічі, почнуть відбуватися негайно", – наголосив Трамп.

Він додав, що дії Китаю відбулися, "попри моє попередження", що будь-яка країна, яка помститься за нові тарифи США, негайно зустрінеться з новими та значно вищими тарифами, які перевищують ті, що були встановлені спочатку.

Нагадаємо, що 6 квітня Китай запровадив у відповідь на запроваджені мита США додаткові мита у розмірі 34%, поверх уже рекордних тарифів, і нетарифних бар’єрів.

Також повідомлялося, що низка автовиробників з Великої Британії та Німеччини відмовляються від експорту машин до США. Причиною такого радикального кроку є нові мита на автомобілі.

Також повідомлялося, що світові фондові ринки продовжують різко знижуватися на тлі жорсткої тарифної політики Дональда Трампа. Азійські біржі зазнали найбільшого обвалу за останні 16 років — акції в Китаї, Японії, Гонконгу та Індії втратили у вартості.