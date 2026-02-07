Придется ли украинцам платить больше за коммунальные услуги после окончания отопительного сезона? Ведь приближается дедлайн по заморозке тарифов. Фокус выяснил это вместе с экспертом.

Февраль стал для украинцев определенной точкой отсчета, ведь до завершения отопительного сезона осталось не так много времени, а затем истечет и срок действия фиксированных цен за коммунальные услуги. Все чаще звучит призыв к установлению цен "до экономически обоснованного уровня". Поэтому Фокус объясняет, почему во время действующего моратория происходит повышение тарифов, какую стоимость газа, света, отопления и воды установлено в феврале, а также когда ждать новых изменений в квитанциях.

Мораторий на повышение тарифов

Тарифная стабильность на коммунальные услуги в Украине закреплена законом №2479-ІХ от 19 августа 2022 года. Он предусматривает запрет на повышение цен на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения.

Согласно документу, запрещается менять тарифы для всех категорий потребителей на:

услуги по распределению природного газа;

тепловую энергию (производство, транспортировка и поставка);

услуги по поставке горячей воды и тариф на отопление.

Отдельно предусмотрено, что ГК "Нафтогаз Украины" газ для населения будет поставлять по фиксированной цене, которая не может меняться в период действия моратория. Это касается как бытовых потребителей, так и ОСМД, если голубое топливо используется для производства тепловой энергии для населения.

Закон также временно запрещает поставщикам принудительно взыскивать задолженность, подавать иски или отключать голубое топливо за долги.

Согласно закону, мораторий не распространяется на такие коммунальные услуги, как электроснабжение и водоснабжение. Именно поэтому повышение цен на свет и воду является вполне законным шагом правительства

Тарифы на свет — сколько платят украинцы и что будет дальше

В Украине с 1 июня 2024 года действует единый фиксированный тариф на электроэнергию для бытовых потребителей — 4,32 грн за 1 кВт-ч. Эта цена утверждена постановлением Кабмина №632, а в соответствии с изменениями, принятыми постановлением №1331, она будет оставаться в силе как минимум до 30 апреля 2026 года, то есть до завершения отопительного сезона.

В Украине действует фиксированный тариф на электроэнергию для бытовых потребителей

Заметим, что тариф на электроэнергию не зависит от региона проживания, ведь одинаковая цена действует как в крупных городах, так и в селах. В то же время конечная сумма в платежке может меняться в зависимости от типа счетчика и способа отопления.

Для домохозяйств с двухзонными счетчиками предусмотрены разные тарифы в течение суток:

в дневное время (07:00-23:00) — 4,32 грн/кВт-ч;

в ночное время (23:00-07:00) — 2,16 грн/кВт-ч, то есть действует 50% скидка.

Отдельные условия установлены для потребителей, которые имеют электроотопление. В период с 1 октября по 30 апреля, за потребление до 2000 кВт-ч в месяц, применяется сниженная цена — 2,64 грн/кВт-ч. Если же лимит превышен, электроэнергию придется оплачивать по полному тарифу.

Фиксированный тариф на свет будет действовать до 30 апреля 2026 года. После завершения отопительного периода правительство может либо сохранить тариф на текущем уровне, либо пересмотреть его

Тарифы на газ: сколько придется платить после отопительного сезона

Для большинства домохозяйств условия поставки голубого топлива не пересматриваются. Речь идет о клиентах ГК "Нафтогаз Украины", которая поставляет газ около 98% бытовых потребителей. Они будут продолжать оплачивать тариф на газ в рамках тарифного плана "Фиксированный". Его стоимость составляет 7,96 грн за куб. м. Эту цену компания установила еще в 2023 году, а с 1 мая 2025 года она была пролонгирована уже второй раз — до 30 апреля 2026 года.

В то же время на рынке работают еще семь газоснабжающих компаний. В их годовых предложениях тарифы на газ колеблются от 7,79 до 9,99 грн за куб. м, тогда как месячная цена составляет от 8,46 до 28 грн за куб. м.

Цены на газ в феврале 2026 года: сравнение поставщиков*

Назва підприємства Річна пропозиція (до 30.04.2026) Місячна ціна (лютий 2026) ГК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" 7,96 грн — ТОВ "ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ ЗБУТ" 7,96 грн — ТОВ "ПРИКАРПАТ ЕНЕРГО ТРЕЙД" 7,98 грн — ТОВ "ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ" 8,20 грн 28,00 грн ТОВ "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) 8,46 грн 8,46 грн ТОВ "РИТЕЙЛ СЕРВІС" (СвітлоГаз) 9,99 грн 27,00 грн ТОВ "ГАЛНАФТОГАЗ" ПП "ОККО КОНТРАКТ" 7,99 грн —

*На основе данных ГазПравда

Кроме платы за потребленный газ и его распределение, часть потребителей периодически получает счета за техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей. Этот платеж не является ежемесячным и осуществляется раз в 3-5 лет. Его размер зависит от количества квартир и технического состояния сети.

Тариф на воду: почему украинцы получают разные платежки

Тариф на воду в Украине существенно отличается в зависимости от региона. В городах с населением более 100 тысяч жителей тарифы устанавливает НКРЭКУ, в других — решение принимают органы местного самоуправления.

Именно поэтому стоимость водоснабжения и водоотведения может разниться в разы даже в пределах одной области.

Тарифи на водопостачання та водовідведення в різних містах України Місто Тариф за водопостачання (грн. за 1 м³, з ПДВ) Тариф за водовідведення (грн. за 1 м³, з ПДВ) Разом Біла Церква 15,480 21,720 37,200 Вінниця 15,744 9,876 25,620 Дніпро (КП "Дніпроводоканал") 18,156 13,200 31,356 Дрогобич 28,620 14,736 43,356 Житомир 18,264 19,272 37,536 Запоріжжя (КП "Водоканал" Запоріжжя) 17,808 10,560 28,368 Івано-Франківськ 12,948 15,288 28,236 Ірпінь 12,408 19,704 32,112 Кам'янець-Подільський 17,892 14,904 32,796 Кам'янське 13,092 10,296 23,388 Київ 16,164 14,220 30,384 Краматорськ 19,548 13,908 33,456 Кременчук 14,304 17,496 31,800 Кривий Ріг 15,972 15,396 31,368 Кропивницький 25,212 20,760 45,972 Луцьк 12,204 16,212 28,416 Львів 17,292 8,592 25,884 Миколаїв 17,532 16,512 34,044 Самар 21,612 23,232 44,844 Нікополь 13,860 19,764 33,624 Одеса 17,916 17,244 35,160 Павлоград 39,420 14,244 53,664 Полтава 16,488 17,280 33,768 Рівне (ВКП ВКГ "Рівнеоблводоканал”) 16,680 15,912 32,592 Чернігів 15,564 15,348 30,912 Слов'янськ 20,220 25,200 45,420 Суми 15,984 16,668 32,652 Тернопіль 17,580 19,116 36,696 Ужгород 26,520 16,344 42,864 Умань 34,164 23,340 57,504 Харків 16,032 8,484 24,516 Херсон 15,780 14,916 30,696 Хмельницький 14,172 13,224 27,396 Черкаси (КП "Черкасиводоканал") 13,848 13,800 27,648 Чернівці 17,916 9,996 27,912

*Таблица составлена на основе данных портала "Минфин". В ней не содержится информация из ВОТ.

Тарифы на отопление в Украине — сколько платят украинцы в разных городах

В Украине тариф на отопление формируется по двухуровневому принципу, из-за чего суммы в платежках могут существенно отличаться в зависимости от города и поставщика. Отметим, что стоимость тепла не менялась с 2021 года.

Тарифи на опалення по Україні Місто Вид тарифу Тариф (грн. за Гкал, з ПДВ) Тариф (грн. за Гкал/год, з ПДВ) Біла Церква одно­ставковий 1823,29 — Бровари одно­ставковий 1823,59 — Вінниця дво­ставковий 1314,08 77541,96 Дніпро (КП "Теплоенерго) одно­ставковий 1741,32 — Дніпро (КП "Коменергосервіс") одно­ставковий 1427,74 — Запоріжжя одно­ставковий 1655,08 — Івано-Франківськ дво­ставковий 1684,32 49174,96 Кам`янець-Подільський одно­ставковий 1865,72 — Київ одно­ставковий 1408,27 — Краматорськ одно­ставковий 1526,70 — Кривий Ріг одно­ставковий 1998,42 — Львів (ЛМКП "Львів­теплоенерго") дво­ставковий 1363,44 104998,81 Львів (ЛКП "Залізничне­теплоенерго") дво­ставковий 1511,70 80852,57 Миколаїв (ОКП "Миколаївобл­теплоенерго") одно­ставковий 1999,08 — Миколаїв (ПрАТ "Миколаївська Теплоелектроцентраль") одно­ставковий 1873,39 — Одеса одно­ставковий 1813,94 — Полтава дво­ставковий 1332,52 79472,03 Рівне одно­ставковий 1913,16 — Суми одно­ставковий 1695,05 — Харків одно­ставковий 1748,47 — Херсон одно­ставковий 2002,16 — Хмельницький одно­ставковий 1866,24 — Черкаси (ПрАТ "Черкаське Хімволокно") одно­ставковий 1275,25 — Черкаси (КПТМ "Черкаси­теплокомуненерго") дво­ставковий 1130,21 67251,66 Чернігів (ТОВ "Фірма "Технова") одно­ставковий 1586,02 — Чернігів (АТ "Обл­теплокомуненерго") одно­ставковий 2125,18 — Шостка одно­ставковий 1710,72 —

*Таблица составлена на основе данных портала "Минфин".

Повлияет ли ремонт энергосистемы на тарифы и какими они будут для потребителей

В Национальном банке Украины (НБУ) предполагают, что до конца этого отопительного сезона 2026 года цены на электроэнергию, газ, отопление и горячую воду пересматривать не будут. Впрочем, как говорится в январском Инфляционном отчете, в перспективе могут повысить тарифы на коммунальные услуги.

"Учитывая рост потребностей в финансировании восстановления энергосистемы после массированных обстрелов возросла вероятность дальнейшего постепенного и поэтапного приведения части из этих тарифов к их экономически обоснованным уровням", — говорится в документе.

В НБУ допускают повышение тарифов на свет из-за потребности в финансировании восстановления энергосистемы Фото: Из открытых источников

В то же время председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в комментарии Фокусу заявил, что напрямую связывать ремонт энергосистемы и тарифы для людей — неправильно.

"Правильно сказать так: власть всегда под предлогом ремонта и восстановления энергетики повышала стоимость электроэнергии — так было и в 2023-м, и в 2024 году. Но, по моему мнению, тарифы на электроэнергию для населения никак не связаны с восстановлением энергосистемы", — рассказал эксперт.

Олег Попенко объясняет свою позицию тем, что энергетическая отрасль — это прежде всего бизнес, независимо от формы собственности (частная или государственная, как в случае с "Центрэнерго"). В качестве примера он привел ситуацию с монополистом "Укрэнерго": за последние три года компания повысила свои тарифы почти на 100%, но при этом в 2024 году стала убыточной более чем на 37 млрд грн.

"Поэтому тарифы для населения и восстановление энергетики между собой никак не связаны", — резюмировал специалист.

Скептически эксперт высказался и относительно термина "экономически обоснованный уровень".

"Я вообще не понимаю термин "экономически обоснованный уровень" — для кого и кем он должен определяться. "Нафтогаз" сегодня продает газ населению по 7,96 грн за куб, тогда как рыночная цена — около 25-27 грн. Но Нафтогаз как монополист вполне может удерживать нынешнюю цену", — отметил он.

Подобная ситуация, по его словам, и с электроэнергией. Текущий тариф в 4,32 грн за кВт-ч, по его мнению, покрывает расходы "Энергоатома".

В то же время эксперт предостерегает, что несмотря на все, риск повышения тарифов в перспективе сохраняется, в частности из-за давления международных партнеров и МВФ.

"Я не думаю, что в апреле, но нас ожидает повышение тарифов на все: тепло, газ и свет. Минэнерго даже разрабатывало программу повышения стоимости электричества в три этапа в течение трех лет. Поэтому рост тарифов является лишь вопросом времени", — сказал специалист в комментарии.

Из-за давления международных партнеров и МВФ, повышение тарифов в Украине стало лишь вопросом времени

Автоматический перерасчет за коммунальные услуги: есть ли шанс платить меньше

Недавно премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что украинцы должны платить только за те коммунальные услуги, которые реально получили. Поэтому правительство ввело автоматический перерасчет платежек, если услуги предоставлялись ненадлежащего качества или вообще отсутствуют. Речь идет о:

теплоснабжение;

водоснабжение;

вывоз мусора.

Контроль за правильностью перерасчетов возложен на Госпродпотребслужбу. По словам главы правительства, суммы перерасчета должны отразиться в платежках за январь 2026 года.

По мнению эксперта, пока механизм скорее выглядит политическим сигналом, чем реальной процедурой пересчета.

"Мне не совсем понятно, как это должно работать на практике. Если речь идет о перерасчете, то для этого должно быть четкое постановление Кабмина, которого мы пока не видели. В большинстве случаев перерасчет должен осуществляться по счетчикам", — пояснил он.

Эксперт считает, что такие заявления власти являются больше предупреждением для монополистов, чтобы те не злоупотребляли своим положением и не выставляли необоснованные счета.

Ранее Фокус разбирался, нужно ли украинцам платить за отопление, если его фактически не было.