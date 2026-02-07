"Заморозка" тарифов заканчивается: сколько украинцам придется платить за коммуналку
Придется ли украинцам платить больше за коммунальные услуги после окончания отопительного сезона? Ведь приближается дедлайн по заморозке тарифов. Фокус выяснил это вместе с экспертом.
Февраль стал для украинцев определенной точкой отсчета, ведь до завершения отопительного сезона осталось не так много времени, а затем истечет и срок действия фиксированных цен за коммунальные услуги. Все чаще звучит призыв к установлению цен "до экономически обоснованного уровня". Поэтому Фокус объясняет, почему во время действующего моратория происходит повышение тарифов, какую стоимость газа, света, отопления и воды установлено в феврале, а также когда ждать новых изменений в квитанциях.
Мораторий на повышение тарифов
Тарифная стабильность на коммунальные услуги в Украине закреплена законом №2479-ІХ от 19 августа 2022 года. Он предусматривает запрет на повышение цен на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения.
Согласно документу, запрещается менять тарифы для всех категорий потребителей на:
- услуги по распределению природного газа;
- тепловую энергию (производство, транспортировка и поставка);
- услуги по поставке горячей воды и тариф на отопление.
Отдельно предусмотрено, что ГК "Нафтогаз Украины" газ для населения будет поставлять по фиксированной цене, которая не может меняться в период действия моратория. Это касается как бытовых потребителей, так и ОСМД, если голубое топливо используется для производства тепловой энергии для населения.
Закон также временно запрещает поставщикам принудительно взыскивать задолженность, подавать иски или отключать голубое топливо за долги.
Согласно закону, мораторий не распространяется на такие коммунальные услуги, как электроснабжение и водоснабжение. Именно поэтому повышение цен на свет и воду является вполне законным шагом правительства
Тарифы на свет — сколько платят украинцы и что будет дальше
В Украине с 1 июня 2024 года действует единый фиксированный тариф на электроэнергию для бытовых потребителей — 4,32 грн за 1 кВт-ч. Эта цена утверждена постановлением Кабмина №632, а в соответствии с изменениями, принятыми постановлением №1331, она будет оставаться в силе как минимум до 30 апреля 2026 года, то есть до завершения отопительного сезона.
Заметим, что тариф на электроэнергию не зависит от региона проживания, ведь одинаковая цена действует как в крупных городах, так и в селах. В то же время конечная сумма в платежке может меняться в зависимости от типа счетчика и способа отопления.
Для домохозяйств с двухзонными счетчиками предусмотрены разные тарифы в течение суток:
- в дневное время (07:00-23:00) — 4,32 грн/кВт-ч;
- в ночное время (23:00-07:00) — 2,16 грн/кВт-ч, то есть действует 50% скидка.
Отдельные условия установлены для потребителей, которые имеют электроотопление. В период с 1 октября по 30 апреля, за потребление до 2000 кВт-ч в месяц, применяется сниженная цена — 2,64 грн/кВт-ч. Если же лимит превышен, электроэнергию придется оплачивать по полному тарифу.
Фиксированный тариф на свет будет действовать до 30 апреля 2026 года. После завершения отопительного периода правительство может либо сохранить тариф на текущем уровне, либо пересмотреть его
Тарифы на газ: сколько придется платить после отопительного сезона
Для большинства домохозяйств условия поставки голубого топлива не пересматриваются. Речь идет о клиентах ГК "Нафтогаз Украины", которая поставляет газ около 98% бытовых потребителей. Они будут продолжать оплачивать тариф на газ в рамках тарифного плана "Фиксированный". Его стоимость составляет 7,96 грн за куб. м. Эту цену компания установила еще в 2023 году, а с 1 мая 2025 года она была пролонгирована уже второй раз — до 30 апреля 2026 года.Важно
В то же время на рынке работают еще семь газоснабжающих компаний. В их годовых предложениях тарифы на газ колеблются от 7,79 до 9,99 грн за куб. м, тогда как месячная цена составляет от 8,46 до 28 грн за куб. м.
Цены на газ в феврале 2026 года: сравнение поставщиков*
Назва підприємства
Річна пропозиція (до 30.04.2026)
Місячна ціна (лютий 2026)
ГК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"
7,96 грн
—
ТОВ "ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ ЗБУТ"
7,96 грн
—
ТОВ "ПРИКАРПАТ ЕНЕРГО ТРЕЙД"
7,98 грн
—
ТОВ "ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ"
8,20 грн
28,00 грн
ТОВ "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO)
8,46 грн
8,46 грн
ТОВ "РИТЕЙЛ СЕРВІС" (СвітлоГаз)
9,99 грн
27,00 грн
ТОВ "ГАЛНАФТОГАЗ" ПП "ОККО КОНТРАКТ"
7,99 грн
—
*На основе данных ГазПравда
Кроме платы за потребленный газ и его распределение, часть потребителей периодически получает счета за техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей. Этот платеж не является ежемесячным и осуществляется раз в 3-5 лет. Его размер зависит от количества квартир и технического состояния сети.
Тариф на воду: почему украинцы получают разные платежки
Тариф на воду в Украине существенно отличается в зависимости от региона. В городах с населением более 100 тысяч жителей тарифы устанавливает НКРЭКУ, в других — решение принимают органы местного самоуправления.
Именно поэтому стоимость водоснабжения и водоотведения может разниться в разы даже в пределах одной области.
Тарифи на водопостачання та водовідведення в різних містах України
Місто
Тариф за водопостачання
(грн. за 1 м³, з ПДВ)
Тариф за водовідведення
(грн. за 1 м³, з ПДВ)
Разом
Біла Церква
15,480
21,720
37,200
Вінниця
15,744
9,876
25,620
Дніпро (КП "Дніпроводоканал")
18,156
13,200
31,356
Дрогобич
28,620
14,736
43,356
Житомир
18,264
19,272
37,536
Запоріжжя (КП "Водоканал" Запоріжжя)
17,808
10,560
28,368
Івано-Франківськ
12,948
15,288
28,236
Ірпінь
12,408
19,704
32,112
Кам'янець-Подільський
17,892
14,904
32,796
Кам'янське
13,092
10,296
23,388
Київ
16,164
14,220
30,384
Краматорськ
19,548
13,908
33,456
Кременчук
14,304
17,496
31,800
Кривий Ріг
15,972
15,396
31,368
Кропивницький
25,212
20,760
45,972
Луцьк
12,204
16,212
28,416
Львів
17,292
8,592
25,884
Миколаїв
17,532
16,512
34,044
Самар
21,612
23,232
44,844
Нікополь
13,860
19,764
33,624
Одеса
17,916
17,244
35,160
Павлоград
39,420
14,244
53,664
Полтава
16,488
17,280
33,768
Рівне (ВКП ВКГ "Рівнеоблводоканал”)
16,680
15,912
32,592
Чернігів
15,564
15,348
30,912
Слов'янськ
20,220
25,200
45,420
Суми
15,984
16,668
32,652
Тернопіль
17,580
19,116
36,696
Ужгород
26,520
16,344
42,864
Умань
34,164
23,340
57,504
Харків
16,032
8,484
24,516
Херсон
15,780
14,916
30,696
Хмельницький
14,172
13,224
27,396
Черкаси (КП "Черкасиводоканал")
13,848
13,800
27,648
Чернівці
17,916
9,996
27,912
*Таблица составлена на основе данных портала "Минфин". В ней не содержится информация из ВОТ.
Тарифы на отопление в Украине — сколько платят украинцы в разных городах
В Украине тариф на отопление формируется по двухуровневому принципу, из-за чего суммы в платежках могут существенно отличаться в зависимости от города и поставщика. Отметим, что стоимость тепла не менялась с 2021 года.
Тарифи на опалення по Україні
Місто
Вид тарифу
Тариф (грн. за Гкал,
з ПДВ)
Тариф (грн. за Гкал/год,
з ПДВ)
Біла Церква
одноставковий
1823,29
—
Бровари
одноставковий
1823,59
—
Вінниця
двоставковий
1314,08
77541,96
Дніпро (КП "Теплоенерго)
одноставковий
1741,32
—
Дніпро (КП "Коменергосервіс")
одноставковий
1427,74
—
Запоріжжя
одноставковий
1655,08
—
Івано-Франківськ
двоставковий
1684,32
49174,96
Кам`янець-Подільський
одноставковий
1865,72
—
Київ
одноставковий
1408,27
—
Краматорськ
одноставковий
1526,70
—
Кривий Ріг
одноставковий
1998,42
—
Львів (ЛМКП "Львівтеплоенерго")
двоставковий
1363,44
104998,81
Львів (ЛКП "Залізничнетеплоенерго")
двоставковий
1511,70
80852,57
Миколаїв (ОКП "Миколаївоблтеплоенерго")
одноставковий
1999,08
—
Миколаїв (ПрАТ "Миколаївська Теплоелектроцентраль")
одноставковий
1873,39
—
Одеса
одноставковий
1813,94
—
Полтава
двоставковий
1332,52
79472,03
Рівне
одноставковий
1913,16
—
Суми
одноставковий
1695,05
—
Харків
одноставковий
1748,47
—
Херсон
одноставковий
2002,16
—
Хмельницький
одноставковий
1866,24
—
Черкаси (ПрАТ "Черкаське Хімволокно")
одноставковий
1275,25
—
Черкаси (КПТМ "Черкаситеплокомуненерго")
двоставковий
1130,21
67251,66
Чернігів (ТОВ "Фірма "Технова")
одноставковий
1586,02
—
Чернігів (АТ "Облтеплокомуненерго")
одноставковий
2125,18
—
Шостка
одноставковий
1710,72
—
*Таблица составлена на основе данных портала "Минфин".
Повлияет ли ремонт энергосистемы на тарифы и какими они будут для потребителей
В Национальном банке Украины (НБУ) предполагают, что до конца этого отопительного сезона 2026 года цены на электроэнергию, газ, отопление и горячую воду пересматривать не будут. Впрочем, как говорится в январском Инфляционном отчете, в перспективе могут повысить тарифы на коммунальные услуги.
"Учитывая рост потребностей в финансировании восстановления энергосистемы после массированных обстрелов возросла вероятность дальнейшего постепенного и поэтапного приведения части из этих тарифов к их экономически обоснованным уровням", — говорится в документе.
В то же время председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в комментарии Фокусу заявил, что напрямую связывать ремонт энергосистемы и тарифы для людей — неправильно.
"Правильно сказать так: власть всегда под предлогом ремонта и восстановления энергетики повышала стоимость электроэнергии — так было и в 2023-м, и в 2024 году. Но, по моему мнению, тарифы на электроэнергию для населения никак не связаны с восстановлением энергосистемы", — рассказал эксперт.
Олег Попенко объясняет свою позицию тем, что энергетическая отрасль — это прежде всего бизнес, независимо от формы собственности (частная или государственная, как в случае с "Центрэнерго"). В качестве примера он привел ситуацию с монополистом "Укрэнерго": за последние три года компания повысила свои тарифы почти на 100%, но при этом в 2024 году стала убыточной более чем на 37 млрд грн.
"Поэтому тарифы для населения и восстановление энергетики между собой никак не связаны", — резюмировал специалист.Важно
Скептически эксперт высказался и относительно термина "экономически обоснованный уровень".
"Я вообще не понимаю термин "экономически обоснованный уровень" — для кого и кем он должен определяться. "Нафтогаз" сегодня продает газ населению по 7,96 грн за куб, тогда как рыночная цена — около 25-27 грн. Но Нафтогаз как монополист вполне может удерживать нынешнюю цену", — отметил он.
Подобная ситуация, по его словам, и с электроэнергией. Текущий тариф в 4,32 грн за кВт-ч, по его мнению, покрывает расходы "Энергоатома".
В то же время эксперт предостерегает, что несмотря на все, риск повышения тарифов в перспективе сохраняется, в частности из-за давления международных партнеров и МВФ.
"Я не думаю, что в апреле, но нас ожидает повышение тарифов на все: тепло, газ и свет. Минэнерго даже разрабатывало программу повышения стоимости электричества в три этапа в течение трех лет. Поэтому рост тарифов является лишь вопросом времени", — сказал специалист в комментарии.
Из-за давления международных партнеров и МВФ, повышение тарифов в Украине стало лишь вопросом времени
Автоматический перерасчет за коммунальные услуги: есть ли шанс платить меньше
Недавно премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что украинцы должны платить только за те коммунальные услуги, которые реально получили. Поэтому правительство ввело автоматический перерасчет платежек, если услуги предоставлялись ненадлежащего качества или вообще отсутствуют. Речь идет о:
- теплоснабжение;
- водоснабжение;
- вывоз мусора.
Контроль за правильностью перерасчетов возложен на Госпродпотребслужбу. По словам главы правительства, суммы перерасчета должны отразиться в платежках за январь 2026 года.Важно
По мнению эксперта, пока механизм скорее выглядит политическим сигналом, чем реальной процедурой пересчета.
"Мне не совсем понятно, как это должно работать на практике. Если речь идет о перерасчете, то для этого должно быть четкое постановление Кабмина, которого мы пока не видели. В большинстве случаев перерасчет должен осуществляться по счетчикам", — пояснил он.
Эксперт считает, что такие заявления власти являются больше предупреждением для монополистов, чтобы те не злоупотребляли своим положением и не выставляли необоснованные счета.
Ранее Фокус разбирался, нужно ли украинцам платить за отопление, если его фактически не было.